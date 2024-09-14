В напряжённом матче на The International 2024 команда Xtreme Gaming уступила Tundra Esports со счётом 2:0, завершив своё участие в турнире на 5-6 месте. Tundra Esports продолжит борьбу за титул чемпиона.

14 сентября на The International 2024, одном из самых престижных турниров по Dota 2, команда Xtreme Gaming закончила своё участие, уступив Tundra Esports со счётом 2:0. Этот проигрыш стал для китайской команды последним шагом в турнире, оставив их на итоговом 5-6 месте.

С первых минут матча Tundra Esports захватила инициативу, демонстрируя превосходную координацию и стратегическое мышление. Иван Pure Москаленко и Роман RAMZES666 Кушнарёв, два российских ключевых игрока Tundra, показали выдающуюся игру, что стало решающим фактором в победе их команды. Особенно запомнился момент, когда Москаленко на первой карте в одиночку пытался убить Терзателя на Лон Друиде, но не успел использовать ультимейт и погиб.

Под руководством Ван «Ame» Чуньюя, команда Xtreme Gaming показала отличную тактическую подготовку и мастерство. Однако удача в этот раз была не на их стороне. Итоговое 5-6 место принесло команде приз в размере $89,000.

The International 2024, проходящий в Даний собрал 16 лучших команд со всего мира, которые сражаются за призовой фонд в размере $2,5 млн. Турнир, начавшийся 4 сентября, уже подарил зрителям множество захватывающих матчей и неожиданных поворотов. Дальше ещё несколько дней напряжённых игр, и Tundra Esports продолжит свою борьбу за место в топ-3, где их следующим оппонент станет Team Falcons.