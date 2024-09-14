14 сентября на The International 2024, одном из самых престижных турниров по Dota 2, команда Xtreme Gaming закончила своё участие, уступив Tundra Esports со счётом 2:0. Этот проигрыш стал для китайской команды последним шагом в турнире, оставив их на итоговом 5-6 месте.
С первых минут матча Tundra Esports захватила инициативу, демонстрируя превосходную координацию и стратегическое мышление. Иван Pure Москаленко и Роман RAMZES666 Кушнарёв, два российских ключевых игрока Tundra, показали выдающуюся игру, что стало решающим фактором в победе их команды. Особенно запомнился момент, когда Москаленко на первой карте в одиночку пытался убить Терзателя на Лон Друиде, но не успел использовать ультимейт и погиб.
Под руководством Ван «Ame» Чуньюя, команда Xtreme Gaming показала отличную тактическую подготовку и мастерство. Однако удача в этот раз была не на их стороне. Итоговое 5-6 место принесло команде приз в размере $89,000.
The International 2024, проходящий в Даний собрал 16 лучших команд со всего мира, которые сражаются за призовой фонд в размере $2,5 млн. Турнир, начавшийся 4 сентября, уже подарил зрителям множество захватывающих матчей и неожиданных поворотов. Дальше ещё несколько дней напряжённых игр, и Tundra Esports продолжит свою борьбу за место в топ-3, где их следующим оппонент станет Team Falcons.