Российская команда BetBoom Team завершила своё участие в The International 2024, уступив Team Falcons со счётом 0:2 в третьем раунде нижней сетки. Команда заняла 7-8 место, показав высокий уровень игры и боевой дух.

Российская команда BetBoom Team завершила своё участие в главном турнире года по Dota 2 — The International 2024. В третьем раунде нижней сетки BetBoom Team встретилась с Team Falcons и, к сожалению для российских болельщиков, уступила со счётом 0:2.

Первая карта завершилась за 25 минут, где Team Falcons продемонстрировала превосходство в стратегии и командной игре. Вторая карта оказалась более напряжённой: BetBoom Team смогла организовать впечатляющий камбэк, но в конечном итоге уступила в лейт-гейме. Таким образом, BetBoom Team завершила турнир на 7-8 месте, что, безусловно, является достойным результатом, но не тем, на который рассчитывали игроки и их фанаты.

The International 2024 проходит в Копенгагене, Дания, и собрал 16 лучших команд мира, которые борются за призовой фонд, превышающий $2,5 миллиона. Для BetBoom Team этот турнир стал важным этапом в их карьере, и, несмотря на поражение, команда показала высокий уровень игры и боевой дух.

Team Falcons, в составе которой выступает российский мидер Станислав “Malr1ne” Поторак, продолжит борьбу за титул чемпиона. Их следующим соперником станет команда, проигравшая в верхней сетке.

Для BetBoom Team этот турнир стал не только испытанием на прочность, но и возможностью продемонстрировать свои навыки на мировой арене. Команда, возглавляемая Анатолием “boolk” Ивановым, показала, что способна бороться с сильнейшими коллективами мира и добиваться высоких результатов.

Фанаты BetBoom Team выражают поддержку своим любимцам и надеются на их успешное возвращение в следующем сезоне. Команда уже зарекомендовала себя как один из сильнейших коллективов на постсоветском пространстве, и впереди у них ещё много возможностей для роста и побед.