Fnatic победила Astralis со счетом 2:1 в первой встрече группы C на ESL Pro League Season 20 по CS2. Матч завершился на картах Vertigo, Inferno и Ancient.

10 сентября на Мальте состоялась встреча между командами Fnatic и Astralis в рамках группы C на ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2. Матч завершился победой Fnatic со счетом 2:1, продемонстрировав высокий уровень игры и напряженную борьбу на всех трех картах.

На первой карте, Vertigo, Fnatic удалось одержать победу со счетом 13:10. Однако на второй карте, Inferno, Astralis смогли собраться и выиграть со счетом 13:8.

Решающая карта, Ancient, стала настоящим испытанием для обеих команд. Несмотря на давление, Fnatic смогли удержать инициативу и завершить матч со счетом 13:7, обеспечив себе победу в дебютной встрече группы C.

Игровой день продолжится матчами между Imperial Esports и BIG, а также Team Liquid и ENCE. Болельщики с нетерпением ждут новых захватывающих матчей и неожиданных поворотов событий.

ESL Pro League Season 20 проходит с 3 по 22 сентября на Мальте. В турнире участвуют лучшие команды со всего мира, которые сражаются за призовой фонд в размере $750,000. Этот турнир обещает быть одним из самых захватывающих событий в мире киберспорта в этом году, и фанаты с нетерпением ждут новых ярких моментов и неожиданных результатов.