Команда Heroic одержала победу над beastcoast со счетом 2:1, выбив южноамериканский коллектив из турнира и продвинувшись во второй раунд нижней сетки.

На The International 2024 по Dota 2 команда Heroic одержала победу над beastcoast, выбив южноамериканский коллектив из турнира. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Heroic, что позволило им пройти во второй раунд нижней сетки, где они встретятся с командой Aurora.

Серия началась с уверенной победы beastcoast в первой игре. Их агрессивный стиль и координация позволили им захватить инициативу и доминировать на карте. Во второй игре Heroic продемонстрировали отличную командную работу и стратегическое мышление, что позволило им сравнять счет в серии.

Решающая третья игра стала настоящим испытанием для обеих команд. Heroic удалось захватить раннее преимущество благодаря отличной игре их керри, Гектора Антонио “K1” Родригеса. Beastcoast пытались вернуться в игру, но Heroic удержали свое преимущество и завершили матч в свою пользу.

Эта победа стала важным шагом для Heroic на пути к финалу The International 2024. Команда показала, что способна справляться с давлением и побеждать сильных соперников. Теперь их ждет встреча с Aurora, и фанаты с нетерпением ждут продолжения этого захватывающего турнира.

Для beastcoast это поражение стало горьким разочарованием. Команда покидает турнир, заняв 13-16 место, что, безусловно, не соответствует их ожиданиям и амбициям. Однако они показали достойную игру и могут гордиться своими достижениями на этом турнире.