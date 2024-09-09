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SummerTime10
BetBoom Team выбила Talon Esports из The International 2024
В напряженном матче на The International 2024 российская команда BetBoom Team одержала победу над Talon Esports со счетом 2:1, обеспечив себе место в следующем раунде плей-офф.

В захватывающем матче на The International 2024 по Dota 2 российская команда BetBoom Team одержала победу над Talon Esports, завершив их участие в турнире. Сражение, состоявшееся 9 сентября, завершилось со счетом 2:1 в пользу BetBoom Team.

Первая карта прошла под диктовку BetBoom Team, которые уверенно контролировали игру и завершили её в свою пользу. Однако на второй карте Talon Esports смогли переломить ход игры, несмотря на значительное отставание по золоту, и сравняли счет в серии. Решающий момент наступил на третьей карте, где BetBoom Team проявили стойкость и мастерство, одержав победу и обеспечив себе место в следующем раунде нижней сетки плей-офф.

The International 2024, проходящий в Копенгагене, Дания, собрал 16 лучших команд со всего мира, которые сражаются за призовой фонд, превышающий $2 миллиона. Турнир, который стартовал 4 сентября и продлится до 15 сентября, обещает быть одним из самых захватывающих событий в мире киберспорта.

Для BetBoom Team этот турнир имеет особое значение. По слухам, от их выступления на The International 2024 зависит будущее текущего состава команды. Успех в матче против Talon Esports стал важным шагом на пути к достижению этой цели.

Победа BetBoom Team над Talon Esports не только укрепила их позиции в турнире, но и показала, что российская команда готова бороться до конца.

#dota 2 #the international 2024 #betboom team #talon esports
Источник: hltv.org
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