Team Spirit неожиданно уступила североамериканскому коллективу nouns со счетом 0:2 в стыковых матчах на The International 2024, отправившись в нижнюю сетку плей-офф.

Команда Team Spirit неожиданно уступила североамериканскому коллективу nouns в стыковых матчах на The International 2024 по Dota 2. Матч завершился со счетом 0:2, что стало сюрпризом для многих поклонников киберспорта.

Team Spirit, считавшаяся фаворитом встречи, выбрала nouns в качестве соперника, рассчитывая на уверенную победу. Однако, вопреки ожиданиям, игра сложилась не в пользу российской команды. В первой игре nouns продемонстрировали отличную координацию и стратегию, что позволило им захватить инициативу и одержать победу. Во второй игре Team Spirit попытались изменить ход событий, но усилия оказались недостаточными, и nouns вновь вышли победителями.

Это поражение стало первым для Team Spirit на турнире и отправило их в нижнюю сетку плей-офф. Теперь российской команде предстоит пройти через дополнительные матчи, чтобы сохранить шансы на победу в The International 2024. В то же время nouns, благодаря этой победе, обеспечили себе место в верхней сетке плей-офф, что значительно увеличивает их шансы на успешное выступление в турнире.

The International 2024, проходящий в Копенгагене, Дания, является главным событием года в мире Dota 2. В турнире участвуют 16 лучших команд мира, которые борются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов. В этом году турнир проходит в LAN-формате, что добавляет дополнительное напряжение и зрелищность матчам.

Поражение Team Spirit стало настоящим шоком для их фанатов, которые надеялись на успешное выступление команды. Однако, несмотря на неудачу, у команды все еще есть шанс вернуться в борьбу за главный трофей.