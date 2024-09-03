Команда Team Spirit заняла третье место в мировом рейтинге HLTV.org благодаря победе на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2.

Недавно в мире киберспорта произошло значительное событие: команда Team Spirit вошла в тройку лучших команд мира по версии авторитетного портала HLTV.org. Этот успех стал возможен благодаря победе на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2, который проходил с 25 августа по 1 сентября. В финале Team Spirit продемонстрировала выдающуюся игру, одолев сильных соперников и завоевав призовой фонд в размере $500 тыс.

На первом месте рейтинга HLTV.org осталась команда Natus Vincere, которая вырвалась на вершину на прошлой неделе. Вторую строчку занимает коллектив Vitality, а Team Spirit замыкает тройку лидеров. Этот результат стал значительным достижением для команды, которая в последние месяцы демонстрировала стабильный рост и улучшение результатов. Важным этапом на этом пути стала победа на турнире IEM Katowice 2024, где Team Spirit также показала высокие результаты и поднялась на несколько позиций в рейтинге.

В ближайшие месяцы Team Spirit предстоит участие в нескольких крупных турнирах, включая ESL Pro League и BLAST Premier. Болельщики и эксперты ожидают, что команда продолжит показывать высокие результаты и, возможно, поднимется еще выше в рейтинге HLTV.org.