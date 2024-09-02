С 3 по 22 сентября на Мальте пройдет 20-й сезон ESL Pro League по Counter-Strike 2.

Список команд на 20-й сезон EPL

С 3 по 22 сентября на солнечной Мальте пройдет 20-й сезон ESL Pro League, одного из самых престижных турниров по Counter-Strike 2. В этом году в турнире примут участие 32 команды, которые будут бороться за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Команды разделены на четыре группы по восемь команд в каждой. Формат турнира - Triple Elimination, это означает, что команда вылетает из турнира после трех поражений. В плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финальная сетка будет разыграна по системе Single Elimination, где каждая ошибка может стать последней. Все матчи, кроме гранд-финала, будут проходить в формате best-of-3, а финальная встреча - в формате best-of-5.

В турнире примут участие такие именитые команды, как NAVI, G2 Esports, Team Liquid, Astralis, FaZe Clan и многие другие. Групповой этап стартует 3 сентября с матчей группы A, где встретятся FlyQuest и Eternal Fire, а также Lynn Vision и NAVI. В этот же день пройдут встреча между FaZe Clan и Sangal, Heroic и Ninjas in Pyjamas.

Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов, что делает его одним из самых привлекательных событий в мире киберспорта. Победитель турнира получит не только $170,000, но и ценные очки в мировом рейтинге, что повлияет на их участие в будущих крупных турнирах.

20-й сезон ESL Pro League обещает быть захватывающим и полным неожиданных моментов. Болельщики со всего мира будут следить за матчами и поддерживать свои любимые команды. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей Counter-Strike 2!