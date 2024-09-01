Российская команда Team Spirit уверенно победила турецкий коллектив Eternal Fire со счётом 3:0 в финале турнира BetBoom Dacha Belgrade Season 2, завоевав титул чемпионов и призовой фонд в 250 тысяч долларов.

В Белграде завершился престижный турнир по Counter-Strike 2 — BetBoom Dacha Belgrade Season 2. В финале встретились российская команда Team Spirit и турецкий коллектив Eternal Fire. Матч завершился уверенной победой Team Spirit со счётом 3:0 по картам, что позволило им завоевать титул чемпионов турнира.

Финальная серия началась на карте Nuke, где Team Spirit продемонстрировала превосходную игру, завершив карту со счётом 13:7. Следующей картой стала Vertigo, где российская команда вновь оказалась сильнее, выиграв со счётом 13:8. Заключительная карта Mirage также осталась за Team Spirit, завершив матч со счётом 13:9.

Этот успех стал третьим крупным титулом для Team Spirit в 2024 году, после побед на IEM Katowice и BLAST Spring Final. Команда показала отличную форму на протяжении всего соревнования, проиграв всего одну карту — MOUZ в полуфинале. В финале турнира Team Spirit продемонстрировала уверенную игру, выиграв пять из шести пистолетных раундов и доминируя во второй половине каждой карты.

Особенно стоит отметить выступление Данила «donk» Крышковца, который был признан MVP турнира. Вклад Данилы в победу команды был неоценим, особенно на карте Mirage, где он показал свою лучшую игру.

Турнир BetBoom Dacha Belgrade Season 2 проходил с 24 августа по 1 сентября и собрал лучших игроков и команды со всего мира. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов, из которых 250 тысяч достались победителям — Team Spirit. Eternal Fire, занявшая второе место, получила 125 тысяч долларов, а третье место и 50 тысяч долларов достались команде MOUZ.

Победа на этом турнире стала важным достижением для Team Spirit и подтвердила их статус одной из сильнейших команд в мире. Теперь команда готовится к новым вызовам и турнирам, где они намерены продолжить свою победную серию и радовать своих болельщиков яркими и захватывающими играми.