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Российский оверклокер ака Gorod установил множество мировых рекордов в модельном зачете процессоров Ryzеn 7700X в различных бенчмарках HWBot. Можно устать просто их перечисляя - энтузиаст проделал титанический труд! Поехали!
3DMark CPU PROFILE MAX - 1-е место
3DMark CPU PROFILE 1 THREAD - 1-е место
3DMark11 Physics - 1-е место
7-Zip - 1-е место
Cinebench - R11.5 - 1-е место
Cinebench - R23 Single Core with BenchMate - 1-е место
CPU Frequency - 1-е место
Geekbench3 - Multi Core - 1-е место
Geekbench3 - Single Core - 1-е место
Geekbench4 - Multi Core - 1-е место
Geekbench4 - Single Core - 1-е место
Geekbench5 - Multi Core - 1-е место
Geekbench5 - Single Core - 1-е место
PCMark 7 - 1-е место
Также результат в PCMark7 занимает 3-е место в мире в абсолютном зачете среди всех 8 - ми ядерных процессоров.
PiFast - 1-е место
SuperPi - 1M - 1-е место
SuperPi - 32M - 1-е место
wPrime - 1024m - 1-е место
y-cruncher - Pi-1b - 1-е место
y-cruncher - Pi-2.5b - 1-е место
y-cruncher - Pi-25m - 1-е место
Конфигурация тестового стенда
CPU Ryzen 7700X
EK Velocity
ROG CROSSHAIR X670E GENE
32Gb (2x16) G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-FX5 (Samsung)
RX 6900XT ASRock OC Formula
В бенчмарках процессор работал на частотах от 5.5 Ггц до 5.75 Ггц.
Поздравляю энтузиаста Gorod с выдающимися результатами и желаю дальнейших успехов! "Демонстрируем флаг!" - Traktor.