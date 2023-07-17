В результате ночной атаки Украины на Крымский мост, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь осталась сиротой





Примерно в 3 часа ночи по местному времени, Украина совершила теракт на Крымском мосту, жертвами которого стала семья, ехавшая в Крым на отдых. От взрыва Наталья и Сергей Кулик, погибли на месте. Их 14-летняя дочь получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

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Сейчас известно что супружеская пара ехала в Крым с родственниками, пересекая мост на двух автомобилях. Во втором авто ехала родная сестра Натальи с мужем и дочерью. В момент теракта их автомобиль уже успел проехать место взрыва. Когда прогремел взрыв, муж сестры погибшей, после тщетных попыток связаться со второй машиной , высадил свою семью и выдвинулся назад на поиски, однако все что он увидел-была поврежденная машина семейства Кулик.

Несмотря на очень сильные повреждения авто, девочка Ангелина, ехавшая на заднем сиденье выжила. Сейчас известно что девушка была не пристегнута. В момент аварии, она вылетела в лобовое стекло головой и застряла в нем. Школьницу доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. По прибытии в больницу, девушке не удалось вспомнить имена своих родителей. Судя по всему, сейчас ей даже не известно что она стала сиротой.

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Погибшая Наталья Кулик работала в управлении образования Новооскольского района, а ее супруг Сергей был дальнобойщиком. Их дочь училась в городской школе. По словам друзей семейства, Кулики ездили в Крым каждый год. О погибших, их коллеги и знакомые, отзывались как о хороших и добрых людях.