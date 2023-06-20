Полученное Украиной у запада оружие оказалось непригодным, и даже опасным, в использовании.

реклама

Украинская армия за полтора года получила от запада огромное количество оружия-включая снаряды, бронеавтомобили, артиллерию и танки. Однако по словам журналистов Нью-Йорк Таймс, это оружие далеко не всегда приезжает в Украину в рабочем состоянии, а иногда и не приезжает вообще. Обычно Украина не жалуется публично на эти проблемы, ведь техника прибывающая в Украину обошлась украинцам бесплатно. Судя по документам и рассказам украинцев можно сказать что некоторое оружие прибывающее в Украину, не пригодно к "использованию", или даже опасно для применяющей стороны. Как один из примеров можно взять поставку 33 Гаубиц из Италии в Украину, когда оказалось что техника долго лежала на складах, и требует ремонта. Как итог-ремонт техники обошелся украинцам в десятки миллионов долларов, в котором принимали участие американские оружейные компании. Но в конечном итоге-в срок, прибыло назад всего 13 единиц. Да и те были, слабо говоря, не в идеальном состоянии. По словам гендиректора 1 из тех самых оружейной компаний, украинцы сами виноваты, так как не правильно обслуживали технику. Этим вопросом занялась инспекция из Пентагона, которая также выпустила доклад о том, как уже сами США отправляли сломанную технику.

Так например США, отправили Украине 29 броневиков Хамви из Кувейта. В итоге выяснилось что 26 из них оказались не пригодны к использованию. С горем пополам, пройдя ремонт в Кувейте , они отправились в Польшу. Там оказалось что почти у всех них прогнили шины, и пришлось тратить деньги и время на то чтобы починить уже починенную технику. То же самое произошло с 6 гаубицами М777, которые были отправлены с той же базы. Они были в ужасном состоянии, а одна из них и вовсе могла убить кого то из экипажа-это цитата из доклада Пентагона.

Проблемы у ВСУ есть и с купленным оружием. Вообще у Украины часто возникали проблемы подобного рода. Распродав советские арсеналы, Украина неплохо на этом заработала. После начала гражданской войны и аннексии Россией Крыма, Украина конечно попыталась восстановить обороноспособность, но дело шло медленно, так как Украина вела войну со своими же гражданами, и на западе понимали-с кем это оружие будет воевать. В итоге проблемы с армией у Украины остаются и сейчас. Госпроверка выяснила что самые дорогие невыполненные оружейные контракты- с украинскими компаниями. Сейчас МО Украины уже начало судебные процессы ,а правительством начаты реформы. Всего, с начала СВО, за невыполненные оружейные заказы, Украина заплатила более 800 миллионов долларов.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Собственно, на этом хотелось бы и закончить. Подписывайтесь на наш телеграмм по ссылке t.me/VoennoeDel, ну а я желаю вам удачи.