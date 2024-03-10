Абрамсы под Авдеевкой: что происходит на данном направлении.

Авдеевское направление (как известно название направления указывается по точке наступления, но несмотря на то что Авдеевка была взята российской армией еще несколько недель назад и находится уже в тылу, до сих пор почти во всех источниках данное направление называется Авдеевским) является, вероятно, одним из самых активных и стратегически важных направлений на всей линии фронта.

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Заняв село Северное, ВС РФ начали бои за Тоненькое, и на данный момент контролируют восточную часть данного населенного пункта. Аналогичная ситуация сложилась и под Орловкой: на данный момент РФ контролирует восточную часть. Наиболее тяжелые бои идут сейчас под Бердычами, где ВСУ ввели в бой 47 Отдельную Механизированную бригаду "Магура".





Данная бригада является одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, она оснащена БМП Брэдли, танками Абрамс, а также инженерными машинами на базе танков Абрамс. Несмотря на то что российские военнослужащие уничтожили до 3 единиц танков Абрамс из состава 47 ОМБр за последнюю неделю, говорить о переломе в боях за Бердычи пока еще рано. ВСУ бросают в бой практически все имеющиеся у них резервы, и уже потеряли около 15% из всех переданных американских танков.

Можно сказать что на данный момент ВСУ упираются именно в районе Орловки и Бердычах, поскольку потеря любого из этих населенных пунктов сделают возможным выход штурмовых подразделений российской армии к Семеновке, падение которой отрежет одну из главнейших линий снабжения Семеновка-Новоселовка, а также создаст угрозу удара во фланг, либо по Бердычам, либо по Орловке, в зависимости от того какой поселок падет первым.