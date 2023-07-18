13 июля, как сообщают китайские СМИ, самолет-разведчик ВМС США совершил пролет над Тайваньским проливом, когда Народно-освободительная армия Китая проводила учения к югу от Тайваня.

Китай зафиксировал пролет самолета-разведчика ВМС США над Тайваньским проливом 13 июля, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводила учения к югу от Тайваня.

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military.com

Полет P-8A Poseidon подтвердил седьмой флот ВМС США, а Министерство обороны Тайваня заявило, что самолет пролетел над южной стороной "средней линии" - неофициального барьера, разделяющего два берега Тайваньского пролива. Министерство обороны Тайваня указали, что корабли и самолеты НОАК проводили тогда третий день учений и были обнаружены китайские самолеты, пересекающие "среднюю линию" - барьер, который НОАК раньше избегала, но теперь регулярно пересекает.

Власти Китая заявили, что следили за американским самолетом, и обвинили Соединенные Штаты в инсценировании инцидента. «Войска командования Восточного театра НОАК отслеживали и контролировали американский самолет на протяжении всего его маршрута и обращались с ним в соответствии с законами и правилами», - заявил представитель командования НОАК.

Соединенные Штаты часто направляют военные корабли в Тайваньский пролив, что Китай считает провокацией. Наблюдательные полеты, как правило, совершаются реже, но их становится все больше и больше. Последний ставший известным полет самолетов-разведчиков США над Тайваньским проливом состоялся в апреле.

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НОАК начала регулярно пересекать "среднюю линию" после визита Тайваня в августе 2022 года Нэнси Пелоси - два десятилетия возглавлявшей демократов в Палате представителей Конгресса США. Этот визит спровоцировал крупнейшие военные учения, когда-либо проводившиеся Китаем вокруг острова, и НОАК стала затем демонстрировать свое военное присутствие в Тайваньском проливе, поскольку Соединенные Штаты и Тайвань взяли курс на укрепление своих военные и политических связей.