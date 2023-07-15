Всплеск во многих странах опасных заболеваний по вине насекомых вызвал повышенную настороженность к деятельности секретных биолабораторий США и возможной разработке ими бактериологического оружия.

На фоне необъяснимого всплеска в ряде регионов в последнее время опасных заболеваний по вине насекомых, к вопросу деятельности секретных биолабораторий США и возможной разработке ими бактериологического оружия во многих странах привлекается сейчас повышенное внимание.

thegoodnewstoday.org

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Так, в последний месяц официальные представители правительства Таиланда распространили предупреждение для туристов из-за зафиксированной в стране быстро растущей вспышки лихорадки денге и резко выросшего числа смертей из-за этой эпидемии, распространяемой комарами. В частности, указывается, что за последние пять месяцев в Таиланде было зарегистрировано почти 20 000 случаев заболевания этой болезнью и 15 смертей, эпидемия достигла самого высокого уровня за три года. Как сообщает тайский портал Thaiger, команда исследователей обнаружила, что комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали устойчивость к инсектицидам не только в Таиланде, но и в некоторых других странах Азии.

При этом в ряде стран ранее уже были опубликованы сообщения о ведущихся секретными биолабораториями США на протяжении уже значительного времени экспериментах с комарами и клещами, являющимися распространителями ряда опасных заболеваний, в том числе и лихорадки денге.

Случаи оспы обезьян недавно были выявлены в Китае - в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Вспышка этого заболевания зафиксирована также в ОАЭ, случаи инфицирования оспой обезьян отмечены в Чехии, ряд западных стран даже оказался вынужден вводить карантин. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого функционируют минимум четыре подконтрольные Вашингтону секретные биолаборатории.

Около города Пори в Финляндии был обнаружен новый вид комаров-переносчиков еще одной весьма опасной болезни - лихорадки Западного Нила, сообщила пресс-служба Университета Хельсинки.

В этих условиях, а также с учетом получившей в последнее время в ряде стран, включая отдельные районы США, вспышки болезни Лайма, распространяемой комарами, французские СМИ напомнили своим читателям о начавшемся, но так и не завершившемся в США расследовании в отношении использования Пентагоном биологического оружия и комаров-убийц. В частности, об инициированном в 2019 году Палатой представителей США расследовании Генеральным инспектором Министерства обороны в отношении того, проводил ли Пентагон эксперименты с клещами и другими кровососущими насекомыми для использования их в качестве биологического оружия в период с 1950 по 1975 год. Целью того расследования было выяснение, имели ли в те годы место подобные эксперименты, их масштаб и были ли выпущены какие-либо клещи или насекомые, использованные в таких экспериментах, за пределы любой лаборатории в результате несчастного случая или умышленно, что могло привести к распространению таких болезней, как болезнь Лайма.

Причиной такого расследования тогда стало стремительное распространение болезни Лайма и других клещевых болезней в Соединенных Штатах: ежегодно диагностируется до 437 000 новых случаев заболевания и почти 20% всех пациентов страдает болезнью Лайма. В этой связи весьма остро уже тогда встал вопрос: вызвали ли эти эксперименты мутацию и распространение болезни Лайма и других клещевых заболеваний, каковы были параметры программы, кто ее заказал. А также был ли когда-либо случайный или намеренный выпуск таких зараженных клещей и есть ли возможность прекратить эту эпидемию. Как отмечают американские эксперты, неизлечимая болезнь Лайма может поразить 2 миллиона американцев и число случаев синдрома этой болезни растет, около 95% случаев болезни Лайма зарегистрировано в 12 штатах. Согласно утверждениям этих экспертов, возбудители болезни Лайма могут быть использованы в качестве бактериологического оружия из-за их способности вызывать хаос в любой стране, так как это серьезное заболевание, выводящее из строя, и/или смерть в течение короткого промежутка времени.

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