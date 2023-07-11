Употребление риса в последнее время стало резко падать в Японии. Так, в 1962 году был отмечен пик в 118 килограммов риса в год на человека, однако в 2020 году годовое потребление риса в Японии уже составило 51 кг на человека.

Хорошо известно, что рис - основа национальной кухни Японии, а все остальное (овощи, рыба и мясо) считается только дополнением, приправой к нему.

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Photographer: Toru Hanai/Bloomberg

К рису в Японии всегда относились с глубоким почтением, называя его по-японски «гохан»: «го» — уважительная приставка, «хан» — еда. Для японцев рис не просто онова питания, это символ урожайности, достатка и благополучия. Поклонение рису в Японии даже носит религиозный характер, что не удивительно, так как в языческой религии японцев – синтоизме - присутствуют следы древнего земледельческого культа, главным объектом которого был рис. Отсюда до сих пор в сельских храмах практикуют первобытный обряд праздничного обжорства рисом.

Однако употребление этого продукта в последнее время стало резко падать в Японии. Так, в 1962 году был отмечен пик потребления риса в 118 килограммов в год на человека, или чуть более пяти мисок в день. Однако в 2020 году годовое потребление риса в Японии же составило 51 кг на человека. А в последний год упало еще больше. И это при том, что рис является не только основой еды японцев, но и важной опорой японской экономики. Типичная для японцев еда - гюдон, миска риса с приправленной говядиной и луком, является предпочтительным блюдом для них, доступная за небольшую плату в 632 иены (около 4 евро).

Причин сокращения потребления риса много. Одна из них заключается в том, что с изменением экологии и после катастрофы на АЭМ «Фукусима» в 2011 году многие японцы стали более избранно относиться к продуктам, выращенным в «не совсем благоприятных условиях».

Однако, пожалуй главной причиной все же стало замещение традиционной японской кухни западной модой и изменившимися социальными условиями жизни японцев, что заставило их отдать предпочтение хлебу или лапше. Поэтому сегодня типичный японский завтрак уже не состоит из традиционных блюд с рисом. Вместо этого все чаще им стал тост и яйцо. Как признаются сами японцы, гораздо легче есть хлеб, особенно по утрам, так как приготовление завтрака в японском стиле занимает больше времени – от 30 минут до часа даже при использовании рисоварки.

В результате, согласно недавнему опросу, проведенному дистрибьютором риса Makino, 84,8% респондентов сообщили, что едят рис каждый день, но 68,1% сообщили, что едят его только один раз в день. И только 16,7% предпочитают его при трехразовом питании.

Из-за сокращения внутреннего потребления риса, его производители теперь обращаются к зарубежном рынку, в связи с чем экспорт риса из Японии увеличился более чем в пять раз с 4515 тонн в 2014 году до 22833 тонн в 2021 году, при этом треть приходится на Гонконг.

Что же касается самой Японии, то эксперты фиксируют в последние годы значительный рост объема потребления импортных продуктов, в частности — фастфуда. Кроме того, значительно упал по этой же причине спрос на рыбу, их производство в стране начало снижаться. Однако это ударило по продовольственной безопасности Японии, повергнув страну в зависимость от импорта и пи обусловив падение коэффициента самообеспеченности страны продуктами питания — с 73% в 1965 году до 37% в 2020 году. В 2022-м 37 из 47 префектур Японии заявили о снижении посевных площадей для выращивания риса, вместо этого фермеры решили переориентироваться на выращивание пшеницы и сои.

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