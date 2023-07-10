Согласно сообщению турецкого портала Onedio, житель Малатьи броском камня в одиночку снес здание, поврежденное во время февральских землетрясений в Турции. Как отмечается, многоэтажная постройка в результате рухнула.
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Фото: Onedio
Как известно, разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 произошли в начале февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Затем в регионе были отмечены новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду, причем они периодически повторяются в Турции и в последние дни. Уничтожены оказались целые кварталы, в некоторых городах почти не осталось неразрушенных зданий. В стране обрушились либо подлежат сносу по меньшей мере 140 тысяч зданий.
Как указали турецкие власти, число жертв землетрясения превысило 50 тыс.человек, а пострадавших насчитывалось более 107 тыс. Значительное количество жилых и официальных построек пострадало и было разрушено. Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб превысил $105 млрд.
Масштабы ущерба от землетрясения многие связывают с нарушениями на этапе возведения рухнувших домов. Проблема коррупции и сомнительных практик в строительном секторе мгновенно стала одной из ключевых в политических дискуссиях на разных уровнях.
Хотя власти и пообещали за год восстановить пострадавшую инфраструктуру и построить 650 тысяч домов для жертв землетрясения, в стране пока остаются стоять многие полуразрушенные строения, напоминающие о произошедшей катастрофе.
На этом фоне снос броском камня жителем Малатьи пострадавшего здания стал, безусловно, определенной подмогой властям в деле ликвидации последствий катастрофы. Однако в реакции жителей Турции на этот инцидент еще и подчеркивается, что этот турок продемонстрировал не только своим собратьям физический потенциал жителей этой страны.