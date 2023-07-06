Если Китай и США продолжат борьбу по "жесткой" линии, то кровь польется рекой. Поэтому контрсанкции Китая против IT-отрасли США, которые затронут и военно-промышленный сектор Америки, безусловно будут сдерживающим и «охлаждающим» фактором для умов американских военных стратегов.

Хорошо известно, что Китай занимает ведущие позиции в таких областях, как квантовые вычисления, искусственный интеллект, производство микросхем. В этой связи Соединенные Штаты, используя санкционную политику в противодействии и вытеснении с международных рынков не только России, но и Китая, активно пытаются в последнее время сдерживать технологическое развитие КНР, призывая союзников в Европе и Азии делать то же самое.

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© AP Photo / Andy Wong

Тем самым США, встав на путь многовекторной конфронтации с Китаем, развязали с ним в последний год так называемую «войну чипов», введя, в частности, в октябре прошлого года ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов. В ответ, в апреле 2023-го Государственная канцелярия по вопросам интернет-информации КНР инициировала расследование в адрес производителя чипов Micron Technology из США, в результате которого эта компания не прошла проверку и потеряла возможность работать в Китае.

Раскручивая еще более санкционный маховик, в особенности в «войне чипов», администрация президента США Джо Байдена в конце июня заявила о рассмотрении возможности введения новых ограничений на экспорт в Китай американских чипов, в том числе продукции компании Nvidia, которая занимается разработкой графических процессоров. Это обусловлено прежде всего тем, что в Вашингтоне все больше опасаются конкуренции других стран (особенно со стороны Китая) и захвата при помощи американских технологий лидерства в сфере искусственного интеллекта. В связи с этими опасениями министерство торговли США намеревалось в июле обнародовать новые рестрикции, согласно которым для приобретения чипов таких компаний, как Nvidia, заказчикам из Китая и других стран нужно будет получать специальную лицензию.

Продолжая отвечать на введенные странами Запада ограничения на поставки в КНР чипов, китайские власти вводят с 1 августа ограничения на экспорт ряда металлов, имеющих решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электронной промышленности. При этом Пекин намеревается умело воспользоваться тем, что Китай является единственной страной мира, располагающей полным циклом получения многих редкоземельных металлов с доступом к 85% всего глобального рынка галия и германия, используемых в производстве электромобилей, в оборонной промышленности и в изготовлении дисплеев. Эти металлы играют важную роль также и в производстве ряда полупроводников и элементов, повышающих скорость и эффективность передачи данных.

Указанные металлы галий и германий являются побочными продуктами переработки ряда сырьевых товаров, в частности, угля и бокситов, составляющих основу производства алюминия.

В целях противодействия агрессивным антирыночным санкционным действиям Вашингтона, с 1 августа в Китае вводится для защиты национальной безопасности экспортный контроль на вывоз из страны таких редких металлов, как галий и германий, а также их химических соединений. Теперь китайские экспортеры этих двух металлов должны будут подать заявку на получение лицензии, сообщать подробности о зарубежных покупателях и их заявках, получить соответствующее разрешение от властей своей страны.

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Подобный ответ Пекина на санкционную политику Вашингтона и ограничение поступления галия и германия на рынки неизбежно приведет к росту цен, проблемам и убыткам западной IT-отрасли.

Однако не только этими последствиями грозят США вводимые Пекином контрсанкции. Главный удар Пекина придется на армию и военно-промышленный комплекс США, так как никакой среднесрочной альтернативы редкоземельным элементам или редкоземельным металлам, добываемым или перерабатываемым в Китае, у Вашингтона не существует. Что вынуждены признать даже американские политики и западные СМИ. И хотя босс Raytheon, одного из основных американских производителей вооружений, публично хвастается, что у его компании «несколько тысяч поставщиков в Китае и развал этого сотрудничества невозможен», он в ходе последних публичных обсуждений в США признался, что Raytheon и другим представителям оборонной промышленности США потребуется много лет, чтобы создать альтернативные возможности в условиях объявленных Пекином контрсанкций.

В своем гневе разорвать торговые отношения с Пекином Вашингтон не может, так как эти связи ежегодно охватывают огромный поток различных товаров из Китая в США в размере $500 миллиардов. Среди них - более 95% необходимых Штатам редкоземельных материалов и металлов, которые поступают из Китая или перерабатываются в Китае. Никакой альтернативы этому действительно нет. И если бы даже США пришлось уйти из Китая, то им, по высказываниям многих представителей американского бизнеса, потребовалось бы много-много лет, чтобы восстановить этот потенциал либо внутри страны, либо в других дружественных странах.

В этой связи необходимо напомнить, что еще в феврале Пекин ввел свои контрсанкции как в отношении Raytheon, так и американской оборонной компании Lockheed Martin за поставку оружия на Тайвань. Хотя эти санкции вроде бы и не оказали большого коммерческого влияния, поскольку этим компаниям ранее американскими властями уже было запрещено продавать военную технику Китаю, однако сильно пострадало гражданское двусторонне сотрудничество. Прежде всего из-за того, что Raytheon имеет значительный коммерческий аэрокосмический бизнес через свою дочернюю компанию Pratt & Whitney, занимающуюся двигателями, и компанию Collins Aerospace, специализирующуюся на авиационных системах и оборудовании салона. Компания имеет около 2000 сотрудников в Китае.

Однако на фоне ужесточения санкционных действий между Китаем и США есть и весьма хорошие новости для всего мира: подобные санкции Пекина безусловно отодвигают вероятность войны между США и КНР, которая в последнее время стала вырисовываться все отчетливее. По крайней мере, на Западе считают сегодня такую войну лишь вопросом времени. Американские эксперты даже изложили на страницах французского Le Point самые разные варианты развития событий, в том числе спрогнозировали участие США в боевых действиях на стороне Тайваня, отметив, в частности, что успеха можно достичь, если ударить первыми…

Помимо этого, ученые из США представили модель развития событий на планете с момента запуска ядерных ракет. Пессимистичный сценарий развития ИИ и вооруженного конфликта представили и британские ученые.

Китайские военные аналитики также начали моделировать полномасштабные конфликты с Североатлантическим альянсом во главе с США, о чем сообщила в конце июня газета South China Morning Post. В наиболее сложном варианте моделировался «стратегический конфликт» с альянсом, в результате которого локальный конфликт перерастал в полномасштабную войну.

В этой связи невольно вспоминаются риторические заявления Белого дома о том, что Америка, дескать, не хочет конфликта с Пекином и новой холодной войны. Однако результаты состоявшейся недавно по инициативе американской стороны встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и последовавшие затем совершенно недружественные оценки китайского руководителя со стороны Джо Байдена, не настраивают на оптимистическое восприятие возможного «потепления» отношений между США и Китаем.

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О том, что если Китай и США, которые, словно боксеры на ринге, продолжат борьбу по "жесткой" линии, то кровь польется рекой, сегодня говорят политики во многих странах. И в этом плане особенно примечательной является такая критическая реакция на неблагоприятное развитие американо-китайских отношений со стороны Турции - союзника Вашингтона по НАТО, что, в частности, отражено в одной из недавних статей ведущего издания этой страны Yeni Şafak.

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В этой связи контрсанкции Китая против IT-отрасли США, которые затронут и военно-промышленный сектор Америки, безусловно будут сдерживающим и «охлаждающим» фактором для умов американских военных стратегов.