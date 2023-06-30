Новое поветрие ходьбы на ходулях, которое ранее было достаточно популярно у русских мальчишек, захватывает сегодня жителей Рио-де-Жанейро всех возрастов.

Рио-де-Жанейро встает на ходули

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Новое поветрие ходьбы на ходулях, которое ранее было достаточно популярно у русских мальчишек, захватывает сегодня жителей Рио-де-Жанейро всех возрастов. Бразильцы стали массово обучаться ходьбе на ходулях, создаются многочисленные школы для такого обучения, активно растет число мастеров по созданию ходуль.

Photo by Quinten Questel,

Повышенный интерес к этому возник несколько лет назад и теперь даже стали проводиться специальные фестивали. Если ранее ходулисты участвовали только в традиционных в Рио-де-Жанейро карнавальных шествиях, то теперь они репетируют специальные танцы, одевают красочные костюмы, все чаще принимают участие в костюмированных шествиях. Такие мероприятия стали проводиться не только во время зимних фестивалей, которые совпадают с июльскими школьными каникулами, но и в августе.

Организованные в Рио-де-Жанейро школы хождения на ходулях для детей проводят занятия по обучению в течение шести недель по субботам с 9:30 до полудня. По оценкам устроителей таких занятий, они доставляют детям откровенное удовольствие, укрепляют их доверие, уверенность в возможности преодолеть страх и принять внешний вызов, подняться от неуверенности до большей самооценки всего за 30 минут.

За шесть недель обучения ходулистам удается не только изучить технику безопасности такого занятия, в частности, как ходить на ходулях, безопасно падать и снова вставать. «Суперзвездам» даже удается научиться покорять лестницы.

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Классы, где проводится обучение ходьбе на ходулях, на начальном этапе покрывают матами для дзюдо. Уже разработаны даже специальные методики организации такого обучения, чтобы сделать его эффективным и действенным.