Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
Ответ на намерение США передать Украине еще более агрессивное оружие близок
Признаки смены чиновниками США и Европы позиции в сторону оснащения Украины более совершенным и дальнобойным, а также антигуманным оружием, становятся все отчетливее.
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-50 000р на Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

Ответ на намерение США передать Украине еще более агрессивное оружие близок

реклама

В последнее время признаки смены чиновниками в США и Европе позиции в сторону оснащения Украины  более совершенным и дальнобойным, а также антигуманным оружием, становятся все отчетливее. Особенно наглядно это стало просматриваться после провалившейся попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в Ростове-на-Дону, так как русофобы Запада расценили эти события как якобы «наличие растущей оппозиции Кремлю в России». Поэтому в активизации военной помощи Украине, направлении туда дополнительно дальнобойного и запрещенного Международными Конвенциями оружия такие западные «стратеги» увидели окно для своих возможностей по военному свержению существующей и ненавистной им власти в Кремле.

                 © AP Photo/Efrem Lukatsky

Особые надежды в этом плане глава внешнеполитической службы Евросоюза русофоб Жозеп Боррель видит, в частности, не только в перепрофилировании вверенного ему жителями Европы фонда мира в инструмент исключительно вооруженной помощи Украине и поддержки войны, но и в поставках киевскому режиму все большего количества оружия, как во время нынешнего конфликта, так и после него. 

Для того, чтобы повысить «эффективность» вооруженного противостояния с Россией, Боррель и его сподручные надеются на смену позиции Вашингтона по передаче Киеву ракет большей дельности для поражения целей далеко за линией фронта и внутри России. Такие надежды увязываются в Европе с явной оглядкой на уже ранее произошедшую смену позиции Вашингтона в отношении отправки на Украину РЗУ Himars и танков Abrams. Особенно с учетом того, что такие дальнобойные ракеты, как ATACMS  (The Army Tactical Missile System), можно запускать из пусковых установок Himars на дальность до 300 км и использовать их по тыловым узлам российского материально-технического обеспечения, командования и контроля. Чем Запад надеется вынудить Россию отодвинуть назад линию фронта.

Помимо этого, недавно чиновники из США предложили передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном, а сейчас рассматривают еще и поставку запрещенных в 2008 году Международной Конвенцией в 123 государствах кассетных боеприпасов. 

Тем самым Вашингтон, помимо направления на Украину наемников и военнослужащих США под видом инструкторов для участия в вооруженном противостоянии с Россией, наглядно демонстрирует свою все большую втягиваемость в прямые военные действия против Москвы. А также провоцирует обострение противостояния с Россией как ядерной державой.

Такое обострение отношений с Москвой и направление в зону украинского конфликта все более агрессивного оружия видится сегодня западным русофобам особенно актуальным на фоне продемонстрированного Киевом явного провала обещанного «контрнаступления». В ходе которого ВСУ ежедневно теряют не только сотни своих боевиков и иностранных наемников, но и направленную Западом «в поддержку» бронетехнику и различное вооружение на миллиарды долларов.

Тем самым Запад и, прежде всего США, толкают Россию на принятие более действенных ответных мер. Среди которых, в частности, уже в ближайшее время наверняка может оказаться включение в список целей ВКС России на уничтожение не только планируемых к строительству на территории Украины заводов Запада и Турции по «совместному» производству отдельных видов оружия и боеприпасов, боевых беспилотников, о чем уже заявил Дмитрий Медведев. Но и транспортных узлов и коммуникаций на Украине, через которые поступает в зону боевых действий западное оружие и боеприпасы.

Помимо этого, своими провокационными действиями, причем не только в отношении России, но и Китая, Ирана, Северной Кореи и ряда других государств, не желающих находиться под военным и финансово-политическим прессингом Вашингтона, Запад подталкивает мир к новой мировой конфронтации. Не только в экономической сфере, где БРИКС, ШОС, ЕАЭС уже продемонстрировали США и «коллективному Западу» свой значительный потенциал противоборства. Но и к созданию новых антизападных военных союзов и блоков, которые будут все сильнее объединять свои усилия в дальнейшем. Тем более, что определенные шаги в этом направлении уже заложены: в совместном патрулировании военными России и Китая мирового океана, в АТР, в проведении совместных учений и маневров, в которых активно стал принимать в последнее время Иран и ряд других стран Востока. В укреплении и дальнейшем развитии не только торгово-политических отношений  с Кубой Китаем и Россией, но и в активном развитии в последнее время военного сотрудничества между этими странами, что приближает к возможному возникновению Карибского кризиса 2.0 в ближайшее время.

                     Фото Jamie Christiani/Bulletin of the Atomic Scientists

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В этих условиях часы Судного дня активно бегут в последнее время и вынуждают международную общественность усилить свое противодействие многовекторным агрессивным планам Запада и, прежде всего, провокационной, непродуманной политике Вашингтона и Брюсселя.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #часы судного дня #вооруженное противостояние #направление западом оружия на украину
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец Вагнера с позывным Брест считает произошедшее хитрым планом
84
В Кремле заявили, что чёткая позиция по дальнейшей судьбе ЧВК в России пока не определена
14
Ка-52 "Аллигатор" сходу атаковал движущуюся колонну техники ВСУ и спалил заметивший его танк [Видео]
7
Стала известна стоимость ряда моделей GeForce RTX 4060 — от компактных до трёхвентиляторных
58
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
7
Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
7
Почему БПЛА «Ланцет» стал настоящей напастью для ВСУ
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
20
Зеленский намерен запустить производство систем ПВО, танков и пушек в Украине
17
Лавров рассказал о странах, отправляющих под видом наёмников на Украину своих кадровых военных
2
Журналист Washington Post: Такими темпами Киеву потребуется 16 лет для выхода к границам 1991 года
7
Резников: Когда прорыв на линии боевого соприкосновения произойдет, вы все это увидите
6
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Зеленский считает, что в интересах России «просить» о принятии Украины в НАТО
4
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
AMD испортила очередной шедевр — Starfield останется без поддержки DLSS
63
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6

Популярные статьи

Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
36
Что происходит в России после "Самого длинного дня" — The Cradle
22
SSD стремительно дешевеют — 10 популярных моделей объемом 2 ТБ дешевле 10000 рублей
51
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
29
Анонс RTX 4060: Хуанг, ты когда перестанешь жадничать
116
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
13
Как меня выручала карта от AMD
39
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
5
В попытке догнать Китай США форсируют разработку эсминца нового поколения DDG(X)
4
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
2

Сейчас обсуждают

Johan_888
14:28
Дело закрыто, всё в легале, контакты с Россией "официально" разорваны, концы сброшены в воду.
Беглов прокомментировал ситуацию с активами Пригожина
Андрей Тарр
14:23
Там зависит от многих факторов, что я и написал. Это не значит - раз и сдохли, это значит - раз и часть базы данных,стоимостью миллиарды баксов - недоступна,по закону "подлости", из-за того что в 100Г...
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Иван Дятлов
14:20
Автор безграмотный! Галатин у него вышел на 1066 шине и получил архитектурные улучшения - более короткий конвеер! Аахаххаха!!! Двоешнииииииииииииииииик)))
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Алексей Лючев
14:19
Жирно будет. Краснополь стОит,как эта Бредятина. И их мало.
Танкист с позывным Суетолог рассказал о первой встрече Bradley и как на него лучше всего "охотиться"
Eppius
14:19
Или идиоты или вредители и враги собственных народов.
Польша покупает у США 48 установок Patriot за $15 млрд, а Чехия 24 истребителя F-35 за $5.62 млрд
Eppius
14:17
К сожалению в европарламенте всем на это глубоко наплевать и эти еденичные голоса ничего вообще не решают.
Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС
Eppius
14:16
Заграница им поможет.
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Eppius
14:15
Так он жиф здороф?
Главком ВСУ Залужный оценил российскую оборону после ухода ЧВК Вагнер
хахахер
14:12
ну это предатели побежали
МИД России: 116 уехавших во время мятежа Пригожина обратились за помощью из-за нехватки денег
Сулейман Сулейманов
14:10
Холопы так не поступают, своё отношение посмотрите и кто ты для своего президента Украины.
Евгений Пригожин вышел на связь и ответил на ряд поступивших вопросов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем