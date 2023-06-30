Признаки смены чиновниками США и Европы позиции в сторону оснащения Украины более совершенным и дальнобойным, а также антигуманным оружием, становятся все отчетливее.

Ответ на намерение США передать Украине еще более агрессивное оружие близок

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В последнее время признаки смены чиновниками в США и Европе позиции в сторону оснащения Украины более совершенным и дальнобойным, а также антигуманным оружием, становятся все отчетливее. Особенно наглядно это стало просматриваться после провалившейся попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в Ростове-на-Дону, так как русофобы Запада расценили эти события как якобы «наличие растущей оппозиции Кремлю в России». Поэтому в активизации военной помощи Украине, направлении туда дополнительно дальнобойного и запрещенного Международными Конвенциями оружия такие западные «стратеги» увидели окно для своих возможностей по военному свержению существующей и ненавистной им власти в Кремле.

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Особые надежды в этом плане глава внешнеполитической службы Евросоюза русофоб Жозеп Боррель видит, в частности, не только в перепрофилировании вверенного ему жителями Европы фонда мира в инструмент исключительно вооруженной помощи Украине и поддержки войны, но и в поставках киевскому режиму все большего количества оружия, как во время нынешнего конфликта, так и после него.

Для того, чтобы повысить «эффективность» вооруженного противостояния с Россией, Боррель и его сподручные надеются на смену позиции Вашингтона по передаче Киеву ракет большей дельности для поражения целей далеко за линией фронта и внутри России. Такие надежды увязываются в Европе с явной оглядкой на уже ранее произошедшую смену позиции Вашингтона в отношении отправки на Украину РЗУ Himars и танков Abrams. Особенно с учетом того, что такие дальнобойные ракеты, как ATACMS (The Army Tactical Missile System), можно запускать из пусковых установок Himars на дальность до 300 км и использовать их по тыловым узлам российского материально-технического обеспечения, командования и контроля. Чем Запад надеется вынудить Россию отодвинуть назад линию фронта.

Помимо этого, недавно чиновники из США предложили передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном, а сейчас рассматривают еще и поставку запрещенных в 2008 году Международной Конвенцией в 123 государствах кассетных боеприпасов.

Тем самым Вашингтон, помимо направления на Украину наемников и военнослужащих США под видом инструкторов для участия в вооруженном противостоянии с Россией, наглядно демонстрирует свою все большую втягиваемость в прямые военные действия против Москвы. А также провоцирует обострение противостояния с Россией как ядерной державой.

Такое обострение отношений с Москвой и направление в зону украинского конфликта все более агрессивного оружия видится сегодня западным русофобам особенно актуальным на фоне продемонстрированного Киевом явного провала обещанного «контрнаступления». В ходе которого ВСУ ежедневно теряют не только сотни своих боевиков и иностранных наемников, но и направленную Западом «в поддержку» бронетехнику и различное вооружение на миллиарды долларов.

Тем самым Запад и, прежде всего США, толкают Россию на принятие более действенных ответных мер. Среди которых, в частности, уже в ближайшее время наверняка может оказаться включение в список целей ВКС России на уничтожение не только планируемых к строительству на территории Украины заводов Запада и Турции по «совместному» производству отдельных видов оружия и боеприпасов, боевых беспилотников, о чем уже заявил Дмитрий Медведев. Но и транспортных узлов и коммуникаций на Украине, через которые поступает в зону боевых действий западное оружие и боеприпасы.

Помимо этого, своими провокационными действиями, причем не только в отношении России, но и Китая, Ирана, Северной Кореи и ряда других государств, не желающих находиться под военным и финансово-политическим прессингом Вашингтона, Запад подталкивает мир к новой мировой конфронтации. Не только в экономической сфере, где БРИКС, ШОС, ЕАЭС уже продемонстрировали США и «коллективному Западу» свой значительный потенциал противоборства. Но и к созданию новых антизападных военных союзов и блоков, которые будут все сильнее объединять свои усилия в дальнейшем. Тем более, что определенные шаги в этом направлении уже заложены: в совместном патрулировании военными России и Китая мирового океана, в АТР, в проведении совместных учений и маневров, в которых активно стал принимать в последнее время Иран и ряд других стран Востока. В укреплении и дальнейшем развитии не только торгово-политических отношений с Кубой Китаем и Россией, но и в активном развитии в последнее время военного сотрудничества между этими странами, что приближает к возможному возникновению Карибского кризиса 2.0 в ближайшее время.

Фото Jamie Christiani/Bulletin of the Atomic Scientists

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В этих условиях часы Судного дня активно бегут в последнее время и вынуждают международную общественность усилить свое противодействие многовекторным агрессивным планам Запада и, прежде всего, провокационной, непродуманной политике Вашингтона и Брюсселя.