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Депутат Европарламента Мик Уоллес: Зеленский начал продавать украинские земли западным компаниям
С обвинениями в адрес президента Украины В.Зеленского выступил ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес, указавший на своей странице в соцсетях на эти преступления лидера нынешнего киевского режима.
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Зеленский начал продавать украинские земли Западу

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С такими обвинениями в адрес президента Украины В.Зеленского выступил ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес, указавший на своей странице в соцсетях, что это активно происходит в то время, как жители страны гибнут в конфликте. «Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и Зеленский использовал конфликт для продажи. <…> За что гибнут украинские представители рабочего класса?» - спрашивает он.

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            Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters

По словам парламентария, более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий в Украине уже перешли в собственность компаний, базирующихся на Западе. Уоллес неоднократно призывал украинского президента прекратить боевые действия, предупреждая, что от этого конфликта выиграют только европейские страны. Ранее Уоллес в своем микроблоге указывал, что США принесли Украину в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели – это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок после того, как Зеленский выставил ее на торги.

Как сообщало в феврале издание Hill, совокупные расходы только США на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов. 

Страны НАТО, по сообщению в апреле с.г. генсека НАТО Йенса Столтенберга,  передали Украине вооружений на сумму в 65 млрд евро.

О том, что кредит по чрезвычайной программе МВФ дорого обойдется Украине из-за надбавок к процентам и требований, которые выдвигает фонд, написал в марте британский  The Economist. При этом издание подчеркнуло, что займ, который запросил Зеленский у МВФ – 15,6 млрд долларов на предстоящие четыре года, – станет седьмым по величине за всю 79-летнюю историю фонда.

Как пишут украинские «Вести», за время конфликта внешний госдолг Украины вырос  до рекордных 132 миллиардов долларов. Общий долг относительно ВВП страны за год (включая тот, что формируется внутри страны, в частности, по облигациям госзайма) вырос с 64,6% от ВВП до 89%. В конце года он превысит 100%, то есть государство будет должно больше, чем общий объем всех производимых в нем товаров и услуг. И хотя группа кредиторов, среди которых – страны G7 и международные организации, предоставили Украине недавно отсрочку по выплатам внешнего долга до 2027 года, это вовсе не означает, что долги украинцам платить не придется.

При этом США уже не раз предлагали Украине продать часть территории. О том, что Украине придется расплачиваться за свои долги украинскими землями говорят не скрывая уже многие политики и СМИ. Так, испанская Rebelión в конце мая сообщила, что Оклендский институт даже подготовил доклад под названием "Война и кража: захват земель на Украине", в котором показал западные интересы, контролирующие сельскохозяйственные земли на Украине силы. Он также проанализировал динамику развития земельной собственности в последние годы в стране, включая земельную реформу 2021 года, часть программы реструктуризации, разработанной под эгидой западных финансовых институтов, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка. Как заявили эксперты Оклендского института, хотя формально земли на Украине пока принадлежали украинским компаниям, они вовсе уже давно не являются собственниками, большая часть их акций находится в руках иностранных инвесторов. В основном это ведущие инвестиционные фонды, такие как Vanguard Group, KopernikGlobal Investors, BNPAsset Management Holding (VarguardGrup — один из инвесторов), Goldman Sachs и NorgesBank Investment Management, управляющий норвежским суверенным фондом благосостояния.

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Поэтому не удивительно, что некоторые депутаты Верховной рады требуют от Украинского суда и госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды. В частности, о таком требовании сообщил в конце мая депутат Верховной рады Гео Лерос.

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