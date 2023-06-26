Возможно потому, что 99% граждан были вакцинированы, но это не точно

Канадское издание Les 7 du Quebec провело исследование ситуации с госпитализациями в эпидемию коронавируса и привело удручающую статистику.

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Вакцинация от COVID-19 - Клиника Medswiss

«Выясняется, что в Великобритании, Австралии и Южной Африке, где есть хорошие системы статистических данных, большинство госпитализированных и умерших полностью привиты», — заявил в Сенате штата Пенсильвания доктор Питер Маккалоу, один из наиболее известных кардиологов США и научный директор The Wellness Company. «Обращает на себя внимание то, что Австралия провела предварительную вакцинацию всей страны. И COVID пришел туда поздно», — продолжил он. «Таким образом, Австралия была настоящим полигоном того, сработают западные вакцины или нет, и они потерпели колоссальный провал», - добавил он.

Скандал на этой почве разгорается и во Франции, где Комиссия по доступу к административным документам (CADA) показывает, что все данные, опубликованные правительством Макрона о госпитализациях и смертях во время эпидемии Covid-19 были фальшивыми, потому что… не существовали!

Издание напоминает, что с самого начала кампании по вакцинации от Covid-19 в январе 2021 года уже были законные вопросы об эффективности и безопасности новых мРНК-вакцин Запада, в которых использована информационная рибонуклеиновая кислота (иРНК). Они вводились в очень больших масштабах, без учета возможных побочных эффектов и на основе единственных исследований, проведенных фармацевтическими компаниями, производящими вакцины. Последующие события показали, что обещанная их эффективность была по меньшей мере оптимистичной, даже сомнительной, во французские, европейские и американские центры фармаконадзора поступали сообщения о беспрецедентном количестве побочных эффектов. Столкнувшись с молчаливой позицией властей по этому поводу, только независимое научное исследование могло ответить на возникшие опасения. В этих целях Лоран Тубиана запросил у Министерства здравоохранения Франции доступ к статистике госпитализаций и смертей от всех причин, соответствующих статусу вакцинации от Covid.

Чтобы была понятна квалификация Лорана Тубиана для ведения такого расследования, сообщается, что он - эпидемиолог-исследователь INSERM (Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований), Директор группы SCEPID (сложные системы и эпидемиология) и IRSAN (Институт оценки данных о здоровье).

Настойчивое молчание властей на сделанные запросы, заставило Лорана Тубиана обратиться к Комиссии по доступу к административным документам Франции (CADA). Однако CADA прислала ему совершенно удивительный ответ из Министерства здравоохранения, что статистики умерших или госпитализированных с декабря 2020 года по статусу вакцинации против Covid во Франции не существует!

Как сообщает издание Les 7 du Quebec, Лоран Тубиана уже более года просит получить доступ к указанной информации в рамках исследования SurViVax, являющегося частью SCEPID. Действительно, с самого начала кампании по вакцинации в январе 2021 года появились споры об эффективности новых мРНК-вакцин. У населения быстро возникли законные вопросы на этот счет, поскольку вакцину нужно было вводить в очень больших масштабах и без оглядки на возможные побочные эффекты. Единственными доступными исследованиями эффективности западных вакцин стали для населения исследования, опубликованные фармацевтическими компаниями, производящими вакцины. Однако ход последующих событий показал, что эти исследования были излишне оптимистичными, даже сомнительными в отношении наблюдаемых результатов, так как неоправданно была обещана эффективность в 95%.

Фактически, без независимой проверки мир столкнулся с типичным случаем конфликта интересов, но, как ни удивительно, органы здравоохранения Запада, похоже, не беспокоятся об этом, подчеркивает издание Les 7 du Quebec. Более того, принцип предосторожности было безусловно необходимо применить в данном случае, но он был нарушен, когда использовались силовые приемы по изоляции граждан и другие фараоновские меры, принятые в течение двух лет ковидного кризиса.

Издание также подчеркивает, что с самого начала кампаний по вакцинации во французские, европейские и американские центры фармаконадзора никогда не поступали сообщения о значительном количестве побочных эффектов вакцинных инъекций. Власти на это лишь отвечают, что побочные эффекты могут быть результатом случайности, не связанной с вакцинацией, не предоставляя при этом соответствующие документы, необходимые для независимого анализа. Однако огромное количество серьезных побочных эффектов и смертей, произошедших с момента запуска кампании по вакцинации против Covid, по сравнению с гораздо более низким количеством эффектов, заявленных для всех обычных (не Covid) вакцин на протяжении десятилетий, отметает этот аргумент властей.

В указанных условиях издание подчеркивает необходимость проведения независимого расследования, так как только научное обоснование и официальная статистика госпитализаций и смертей от всех причин в зависимости от прививочного статуса могут пролить свет на эту проблему. То есть, чтобы ответить на появившиеся вопросы, необходимо получить эти данные, которые, конечно же, существуют. Даже если данные такого типа обычно не доступны для широкой публики, закон предусматривает, что, например, во Франции CADA должна предоставлять их по запросу граждан, a fortiori если они являются исследователями, желающими заняться этим вопросом. Ведь хорошо известно, что, например, Английское управление национальной статистики (ONS) имеет статистику смертей от всех причин в разбивке по статусу вакцинации.

Столкнувшись в указанных условиях с молчанием органов здравоохранения, Лоран Тубиана 19 февраля 2022 года подал петицию на сайте электронных петиций Сената Франции и попросил предоставить статистику смертности от всех причин во Франции на 2020–2021 годы в зависимости от статуса вакцинации людей. Как указывается в этой петиции, «мы наблюдаем аномальную повышенную смертность, связанную с кампаниями вакцинации (…). Это наблюдение, сделанное во Франции, можно наблюдать и в европейских странах (…). Тревожные статистические элементы (зарегистрированные) делают необходимым изучение всех причин постинъекционной смертности независимыми исследователями».

После того, как петиция была отложена Сенатом Франции для «технической проверки», последовало обращение, подписанное более чем 600 исследователями, учеными, врачами, юристами, мягко говоря, озадаченными отказом властей предоставить запрошенную статистику смертей от Covid-19 для проведения независимого расследования.

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