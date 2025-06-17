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vizir47
SIPRI предупреждает о растущей опасности ядерных арсеналов
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад, в котором указывается на завершение постепенного сокращения ядерных арсеналов и их растущую опасность.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал свой ежегодный доклад, в котором подтверждается завершение постепенного сокращения ядерных арсеналов, начавшегося после окончания холодной войны. Все государства, обладающие ядерным оружием, в 2024 году придерживались стратегии модернизации, расширения или внедрения инноваций в свои ядерные запасы. Это возвращение к ядерному соперничеству совпадает с ослаблением систем контроля над вооружениями, и в ближайшее время перспективы их замены отсутствуют.


По оценкам SIPRI на 1 января 2025 года, в мире насчитывается в общей сложности 12 241 ядерная боеголовка, из которых 9 614 находятся на военных складах, а 3 912 развернуты в системах оперативной доставки. Около 2100 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности, главным образом, в Соединенных Штатах и России. SIPRI также отмечает, что Китай теперь также может сохранять в боевой готовности некоторое количество ядерных боеголовок, установленных на ракетах ранее.

Модернизация ядерного арсенала охватывает все компоненты ядерной триады. В Соединенных Штатах осуществляются программы по замене МБР Minuteman III, подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia и крылатых ракет воздушного базирования, несмотря на задержки, связанные с бюджетом. Вашингтон также разрабатывает новые нестратегические ядерные боеголовки, что вызывает опасения.

 В России, по сообщению SIPRI, хотя стратегические силы остаются приоритетом, в 2024 году произошел очередной сбой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", запуск нескольких других систем откладывается. Тем не менее, планы по перегрузке шахт и увеличению количества боеголовок на ракету остаются в силе.

Китай переживает самый быстрый рост. За год его арсенал увеличился с 500 до примерно 600 боеголовок, и он завершил или почти завершил строительство более 300 новых шахтных пусковых установок МБР в пустынных и горных районах. Такими темпами Китай сможет обладать 1500 боеголовками к 2035 году. Страна активно разрабатывает многоцелевые разделяющиеся боеголовки (MIRV) и продолжает совершенствовать свои морские и воздушно-десантные системы двойного назначения.

Соединенное Королевство не увеличивало свои запасы в 2024 году, но предполагает их рост. Лондон продолжает строительство четырех новых ракетных атомных подводных лодок стратегического назначения (ПЛАРБ). Франция продолжает разработку своей ПЛАРБ третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования, одновременно совершенствуя боевую нагрузку своей баллистической ракеты M51.

Индия продолжает разработку ракетоносителей, способных нести межконтинентальные ядерные баллистические ракеты, которые могут иметь разделяющиеся боеголовки и могут находиться в состоянии боевой готовности. Пакистан расширяет производство запасов для ядерных ракет и систем доставки, что свидетельствует о продолжающемся росте ядерного потенциала этой страны.

В настоящее время Северная Корея располагает примерно 50 боеголовками в собранном виде и расщепляющимся материалом еще для 40 ядерных ракет. Согласно южнокорейским источникам, она развивает свою доктрину тактического сдерживания и готовится к развертыванию ядерного оружия на театре военных действий. Израиль в 2024 году провел испытания двигательной установки, которая может быть связана с ракетами серии "Иерихон". Сообщалось также о модернизации завода по производству плутония в Димоне.

SIPRI отмечает тревожный сдвиг в ядерных доктринах. Так, указывается, что в ноябре 2024 года Россия пересмотрела свою ядерную стратегию, расширив сценарии возможного применения ядерного оружия. Соединенные Штаты заменили свои бомбы B61 передового базирования в Европе на модернизированные версии. В докладе также отмечается, что системы многоцелевых разделяющихся боеголовок, которые ранее были доступны только пяти ведущим государствам мира, обладающим ядерным оружием, признанным в рамках ДНЯО, в настоящее время разрабатываются или развертываются Китаем, Индией, Пакистаном и Северной Кореей.

Новые технологии порождают новые факторы неопределенности. Миниатюризация боеголовок, разработки в области искусственного интеллекта, автоматизированного командования и контроля, киберзащиты и ведения космических войн меняют архитектуру сдерживания. Несколько государств инвестируют в создание маневренных ракет большой дальности, противоспутникового оружия и гиперзвуковых планирующих аппаратов. Эти достижения могут сократить сроки принятия решений и увеличить риск просчетов или случайного применения.

В ежегоднике SIPRI за 2025 год делается вывод о том, что мировой ядерный порядок вступает в фазу усиления стратегической нестабильности. На фоне ожидаемого истечения срока действия договора СНВ в 2026 году, замены ему не предвидится, что может спровоцировать нерегулируемый цикл развертывания боеголовок, включая быструю реактивацию шахт и перезарядку подводных лодок. Для вооруженных сил и оборонной промышленности эти разработки означают повышенное внимание к возможностям нанесения второго удара.

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#военные новости #военное противостояние #sipri-2025 #ядерные арсеналы в 2025 г.
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