Военное ведомство Великобритании объявило о создании дистанционно управляемого подводного аппарата, созданного для борьбы с диверсиями на подводных кабелях и трубопроводах.

Лаборатория оборонной науки и техники Великобритании (Dstl) в партнерстве с британскими фирмами представила дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), созданный для борьбы с диверсиями на подводных кабелях и трубопроводах.

Как сообщают британские СМИ, задачей разработанной в рамках программы модернизации ВМС Великобритании системы использования подводных дронов является устранение растущей угрозы национальной подводной инфраструктуре и подводным объектам НАТО и должна будет обеспечить своевременное и масштабируемое реагирование вблизи критически важных объектов морского дна.

По информации ВМС Великобритании, после нескольких инцидентов с подрывом кабелей в Балтийском море и растущих подозрений в отношении судов, слоняющихся поблизости от подводных сооружений, разработанная мобильная система должна будет уменьшить зависимость НАТО от прежних ограниченных возможностей Альянса в контроле морского дна.

Согласно опубликованным сведениям, разработанный совместно с компаниями Alford Technologies, Atlantas Marine, Sonardyne и ECS Special Projects, новый подводный робот интегрирует подсистемы, разработанные Dstl, в коммерчески доступное шасси ROV, создавая мощную платформу для борьбы с диверсиями и обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD). Система оснащена гидролокатором и камерами, работающими в режиме реального времени, возможностями точного размещения взрывчатых веществ, а также набором инструментов и датчиков для выявления и нейтрализации подводных угроз.

Робот может работать на глубине, превышающей допустимую для дайверов, и оставаться под водой в течение длительного времени, обеспечивая постоянное присутствие вблизи объектов, подверженных риску. Разработанный для повторного использования и простого запуска с кораблей или береговой линии, он поддерживает как военные, так и гражданско-военные операции по защите энергетических сетей и инфраструктуры передачи данных.

Сообщается, что робот прошел тщательные испытания в различных условиях, включая Портсмут, Портлендскую гавань, Южный Уэльс и Норвегию. В отличие от предыдущих автономных средств EOD, эта система представляет собой переход к сетевой защите морского дна. Она действует как узел в более широкой системе автономных роботов, сканирующих морское дно, обнаруживающих аномалии и удаленно реагирующих на угрозы.

Как указывается, по сравнению с аналогичными технологиями, такими как норвежская HUGIN или Kingfish Mk 18 Mod 2 ВМС США, робот Dstl отличается модульностью, глубиной эксплуатации и интеграцией в различные миссии. Там, где для многих устаревших систем требуются отдельные платформы для обнаружения и утилизации, британский ROV объединяет их в компактное и экономичное устройство. В отличие от автономных транспортных средств, которым требуется широкополосная спутниковая связь или которые предназначены для выполнения конкретных задач, гибридная автономность этой системы и ручное управление позволяют принимать решения в режиме реального времени в перегруженных и спорных водах.