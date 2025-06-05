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vizir47
Узбекистан модернизирует 60-летние советские танки Т-64
Узбекистан представил модернизацию танка Т-64, в которой сделан четкий акцент на живучесть в условиях угрозы беспилотников.

Модернизированный боевой танк Т-64 компании Semey Engineering был на днях представлен на выставке в Парке Победы в Ташкенте, что, по оценкам обозревателей, ознаменовало первое публичное представление амбициозной программы модернизации танков Узбекистана. Отмечается, что модернизация этой платформы советских времен отражает значительный скачок в дизайне и философии защиты, особенно на фоне современных боевых условий, насыщенных беспилотниками.

АО Semey Engineering с 2003 года входит в группу компаний «Казахстан инжиниринг» и специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетанковой техники, а также изготавливает конверсионную технику и технику гражданского назначения.

Узбекистан унаследовал значительное количество танков Т-64Б в 1989-90 годах. На протяжении десятилетий эти машины в основном находились на хранении или в своей первоначальной комплектации. Нынешняя модернизация, проводимая, как сообщается, компанией Semey Engineering с участием Чирчикского завода по ремонту бронетехники, отражает как развитие оборонной промышленности Узбекистана, так и влияние недавних тенденций в бронетанковой промышленности, обусловленных современными конфликтами.

Как отмечают военные эксперты, одно из ключевых преимуществ узбекской модернизации Т-64 заключается в том, что в нем сделан четкий упор на живучесть в условиях угрозы беспилотников.

Узбекский модернизированный танк Т-64 имеет измененный дизайн башни и корпуса, которые теперь полностью покрыты защитными броневыми панелями, содержащими керамические элементы. Оригинальная советская оптика и блоки реактивной защиты были заменены, а профиль башни был оптимизирован, ее задняя часть расширена для размещения электроники и вспомогательных систем.

Танк оснащен современным южнокорейским дизельным двигателем Doosan DP222LC мощностью 950 лошадиных сил, который заменяет устаревшую силовую установку 5TDF. Благодаря этому танк развивает максимальную скорость 65 км/ч и запас хода 500 км. На вооружении остается 125-мм пушка 2А46, поддерживаемая 7,62-мм пулеметом PKT, хотя и без устаревшего крупнокалиберного пулемета NSVT. Были установлены новые фары и средства ночного вождения, что привело платформу в соответствие с современными требованиями на поле боя.

По сравнению с устаревшими вариантами Т-64Б или иранскими модернизациями Т-55 и Т-72, такими как Safir-74 или T-72Z, узбекский танк использует более целостную концепцию защиты. В то время как иранские проекты часто повышают защиту или мобильность без учета атак сверху и угроз с беспилотников, крытая башня узбекского Т-64 и модульные боковые панели непосредственно решают эти современные проблемы.

Западные эксперты также указывают, что, хотя Т-64 не экспортировался по всему миру, как Т-55 или Т-72, он остается на вооружении в Украине, России, Молдове и некоторых постсоветских государствах, таких как Казахстан. Пример Узбекистана может побудить эти страны провести аналогичную модернизацию, чтобы повысить жизнеспособность своих парков танков Т-64, особенно в условиях нынешних бюджетных ограничений. С ростом роли беспилотных систем в современных конфликтах такие защищенные и адаптированные к цифровым технологиям платформы могут занять новую нишу как на национальном оборонном, так и на экспортном рынках.

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#военные новости #военное противостояние #модернизация танков т-64
Источник: militarnyi.com
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