Стремясь к технологической самостоятельности, Китай внедряет отечественную операционную систему Intewell для интеллектуальных роботов — машин, которые могут физически взаимодействовать с внешней средой.

Китай сделал еще один шаг к технологической самостоятельности, внедрив собственную операционную систему для роботов. Ее выпуск пришелся на то время, когда индустрия робототехники Китая активно развивает свое коммерческое внедрение.

Разработанная пекинской компанией Kyland Technology новая система под названием Intewell была запущена 29 мая, и китайские СМИ уже называют ее значительным достижением.

Согласно сообщению китайских СМИ, Intewell разработана как платформа для интеллектуальных роботов — машин, которые могут взаимодействовать с внешней средой. В отличие от разрозненных систем, которые используют различное программное обеспечение для каждого уровня работы, Intewell объединяет все функции и оптимизирует обработку данных в рамках единого программного обеспечения.

По сообщению председателя правления компании Kyland Technology Ли Пина, эта система стала частью более широкой стратегии, направленной на снижение зависимости Китая от иностранных технологий. Он добавил, что в долгосрочной перспективе планируется создать интеллектуальную платформу для робототехники, полностью основанную на полупроводниках китайского производства.

Операционная система Intewell совместима с чипами от крупных китайских производителей, включая Huawei, Loongson и Hygon Information Technology. Вместе с тем, несмотря на то, что компания взяла вектор на развитие самообеспечения, Intewell пока также предусматривает поддержку чипов от международных производителей, таких как Intel, Nvidia и Qualcomm, а также различные архитектуры, включая Arm, x86 и RISC-V.

Как отмечают китайские аналитики в области IT, дебют Intewell согласуется с усилиями Китая по локализации важных технологий, особенно в таких секторах, как искусственный интеллект, робототехника и полупроводники. Эти усилия приобрели особую актуальность на фоне растущей геополитической напряженности и ограничений на экспорт, введенных Соединенными Штатами.

Согласно недавнему отчету мирового лидера в области анализа и консалтинга в сфере полупроводниковой и информационно-коммуникационной технологии TrendForce, шесть из 11 китайских фирм, производящих роботов-гуманоидов, которые начали массовое производство в 2024 году, по прогнозам, выпустят в этом году более 1000 таких единиц каждая.

Несмотря на этот импульс, инсайдеры отрасли отмечают ключевое препятствие: отсутствие единой операционной системы с искусственным интеллектом, которая могла бы управлять роботизированными задачами общего назначения, не полагаясь на отдельные программы для каждой функции. Ван Синсин, генеральный директор Unitree Robotics, заявил на недавней конференции, что компании, способные создать “сквозную” платформу искусственного интеллекта, могут доминировать в будущем робототехники.

По сообщениям китайских СМИ, компания Kyland Technology также работает над углублением интеграции с отечественным сектором микросхем. В тот же день, когда была запущена операционная система Intewell, ее дочерняя компания Guangya Hongdao подписала соглашение с Hygon Information Technology в области выпуска микросхем, хотя детали сотрудничества не разглашались. При этом подчеркивается, что, по мере того, как Китай наращивает усилия по созданию самодостаточного высокотехнологичного сектора робототехники, Intewell проходит ключевой период в своей программе развития, закладывая основу для будущего, в котором умные машины будут массово работать на благо народа.