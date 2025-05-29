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vizir47
Гуманоидный робот Atlas был усовершенствован для выполнения сложных производственных задач
Boston Dynamics объявила о значительном прорыве в робототехнике, представив новую систему восприятия для своего гуманоидного робота Atlas.

В апреле с.г. южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group заключил долгосрочное партнерство со своим американским подразделением по робототехнике Boston Dynamics Inc., которое Hyundai приобрела в 2021 году у SoftBank за 880 миллионов долларов. Как уже отметили многие западные обозреватели, этот шаг стал весьма важным в развитии компании, ориентированной на робототехнику и широкое использование гуманоидных роботов в производственном процессе.

В рамках указанного сотрудничества автопроизводитель поможет компании Boston Dynamics по проектированию и робототехнической продукции развивать свой бизнес за счет интеграции производственных мощностей. Компания Hyundai обнародовала инвестиционный план на сумму 21 миллиард долларов, который включает в себя 6 миллиардов долларов, направленных на стимулирование инноваций и расширение стратегического партнерства. В соответствии с соглашением, Hyundai закупит десятки тысяч роботов, чтобы поддержать рост Boston Dynamics, и целью южнокорейского гиганта становится мировое лидерство в области передовой мобильной робототехники.

В развитие указанных решений компания Boston Dynamics на днях объявила о значительном прорыве в робототехнике, представив новую систему восприятия для своего гуманоидного робота Atlas. 

Обновление дает Atlas возможность с высокой точностью воспринимать окружающую среду, что позволяет ему автономно выполнять сложные задачи на заводе и в промышленных условиях. Маневренность робота уже давно привлекала внимание, но сейчас компания подчеркивает важную роль восприятия в обеспечении автономности в реальном мире.

Как считает Boston Dynamics, робот, подобный Atlas, должен взаимодействовать с миром, полным различных объектов. Это означает, что для простого выбора детали и ее правильного размещения требуется развитое мышление. Компания Boston Dynamics разработала систему технического зрения робота для решения этих задач с помощью сочетания 2D- и 3D-распознавания, отслеживания положения объектов и точной калибровки между тем, что он видит, и тем, что делает.

Согласно опубликованным комментариям к произведенным обновлениям Atlas, указывается, что теперь робот начинает свою работу со сканирования окружающей среды с помощью системы обнаружения 2D-объектов. Эта система идентифицирует соответствующие объекты и опасности, назначая ограничивающие рамки и ключевые точки для каждого этапа деятельности.

В производственных условиях Atlas часто взаимодействует со складскими приспособлениями различных форм и размеров. Для анализа креплений используются внешние и внутренние ключевые аспекты. Внешние определяют общую форму объекта, в то время как внутренние определяют систему креплений и соединений, что позволяет с высокой точностью локализовать отдельные участки и объекты. Модели восприятия должны работать в режиме реального времени, соизмеряя производительность и скорость, чтобы не отставать от движений Atlas. Чтобы манипулировать деталями внутри предприятия, Atlas идентифицирует их сам, оценивает их положение.

Как только Atlas захватывает деталь, он должен отследить ее в пространстве. Система SuperTracker робота объединяет кинематические, визуальные и силовые данные. Это позволяет Atlas узнавать, если объект выскальзывает или перемещается из поля зрения. При оценке позы используются синтетические обучающие данные и сопоставляются реальные изображения с CAD-рендерами. Система фильтрует прогнозы позы, используя проверки на самосогласованность и кинематические ограничения. Эти фильтры обеспечивают соответствие между тем, что видит Atlas, и тем, что чувствует его конструкция, уточняя положение детали с точностью до миллиметра.

Как указывает Boston Dynamics, для выполнения точных движений Atlas нуждается в чрезвычайно точной калибровке. В этой связи конструкция конечностей робота должна быть практически идеально согласована с данными камеры. Выравнивание должно быть почти идеальным, чтобы руки, ноги и туловище располагались именно там, где, по мнению робота, они должны находиться. Калибровка камеры и движения позволяет компенсировать износ, перепады температуры и производственные отклонения. Эти усовершенствования позволяют Atlas не только четко видеть окружающую обстановку, но и надежно воздействовать на нее.

В Boston Dynamics указывают, что это обновление Atlas только начальное. Следующим шагом является создание единой базовой модели, в которой наблюдение и выполнение являются не отдельными задачами, а частью одного и того же процесса, что позволит в дальнейшем придать еще большую значимость использованию гуманоидных роботов в производственном процессе и, в будущем, полностью исключить участие человека, оставив за ним лишь наблюдательные функции.

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#инновации в робототехнике #робот atlas #boston dynamics inc #hyundai motor group
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