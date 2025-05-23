Red Hat представляет новую систему Enterprise Linux 10, которая обеспечивает более интеллектуальные гибридные облачные операции благодаря управлению Linux на базе искусственного интеллекта.

Red Hat Enterprise Linux, американская компания, производитель программного обеспечения на основе операционной системы Linux, ориентированная на бизнес-сообщество, выпускает новую крупную версию в среднем каждые три года. Дистрибутив может основываться на тестах, проведенных проектом Fedora, при коммерческой поддержке компаний Red Hat и IBM.

В своем последнем пресс-релизе Red Hat представляет три основных преимущества своей новой системы Enterprise Linux 10. Как указывается, эта прочная основа для ИТ-инноваций обеспечивает более интеллектуальные гибридные облачные операции благодаря управлению Linux на базе искусственного интеллекта. В ней добавлены функции безопасности, которые помогут смягчить будущие квантовые угрозы. Использование контейнеров в операционной системе и новые возможности Red Hat Insights позволяют принимать более обоснованные решения во время сборки. Новая система расширяет возможности следующего поколения разработчиков, предоставляя поддержку новым архитектурам и инновационному программному обеспечению.

Относительно новой системы указывается, что, во-первых, это внедрение Lightspeed, сервиса, основанного на генеративном искусственном интеллекте. Он должен предоставлять контекстные советы и рекомендации через функциональный интерфейс на естественном языке. По сообщению Red Hat, эта функция «помогает выполнять самые разные задачи, от устранения распространенных проблем до передовых методов управления сложными ИТ-парками».

Используя многолетний опыт Red Hat Enterprise в области Linux, генеративный искусственный интеллект (gen AI) помогает решать задачи, начиная с устранения распространенных неполадок и заканчивая передовыми методами управления сложными ИТ-объектами. Это позволяет как начинающим, так и опытным ИТ-специалистам с большей эффективностью управлять обширными средами Red Hat Enterprise Linux с использованием искусственного интеллекта прямо в командной строке Red Hat Enterprise Linux 10. Сервис Lightspeed прошел обучение по документации и знаниям, относящимся к RHEL.

Далее, постквантовое шифрование. Компания Red Hat заявляет, что «осознает долгосрочные последствия квантовых вычислений для безопасности». RHEL станет первым корпоративным дистрибутивом Linux, в котором будут интегрированы стандарты Национального института стандартов и технологий (NIST) в области постквантовой криптографии. Это включает в себя внедрение квантовоустойчивых алгоритмов для снижения риска будущей расшифровки собранных в настоящее время данных и схем постквантовой подписи для проверки целостности и подлинности пакетов программного обеспечения и сертификатов TLS.

Наконец, амбициозный «режим изображения» для унификации построения, развертывания и управления новой системой Red Hat. Как сообщается, можно контейнеризировать больше частей RHEL в дополнение к приложениям. Этот режим, в частности, позволяет сразу развернуть одну и ту же систему на всех серверах и выполнить откат в случае возникновения проблемы. Этот механизм также работает для крупных обновлений.

Обозреватели IT впервые отмечают предварительную версию системы для архитектуры RISC-V. В RHEL 10 есть ряд улучшений, в том числе для консоли кабины, новые системные роли и широкое обновление пакетов. Система поставляется с ядром Linux 6.12 (LTS).

Red Hat Enterprise Linux 10 теперь доступна через клиентский портал Red Hat. Разработчики также могут получить доступ к Red Hat Enterprise Linux 10 с помощью бесплатных программ Red Hat Developer programs, которые предлагают множество ресурсов для начала работы, включая доступ к программному обеспечению, обучающие видеоролики, демонстрации и документацию.