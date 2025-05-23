Red Hat Enterprise Linux, американская компания, производитель программного обеспечения на основе операционной системы Linux, ориентированная на бизнес-сообщество, выпускает новую крупную версию в среднем каждые три года. Дистрибутив может основываться на тестах, проведенных проектом Fedora, при коммерческой поддержке компаний Red Hat и IBM.
В своем последнем пресс-релизе Red Hat представляет три основных преимущества своей новой системы Enterprise Linux 10. Как указывается, эта прочная основа для ИТ-инноваций обеспечивает более интеллектуальные гибридные облачные операции благодаря управлению Linux на базе искусственного интеллекта. В ней добавлены функции безопасности, которые помогут смягчить будущие квантовые угрозы. Использование контейнеров в операционной системе и новые возможности Red Hat Insights позволяют принимать более обоснованные решения во время сборки. Новая система расширяет возможности следующего поколения разработчиков, предоставляя поддержку новым архитектурам и инновационному программному обеспечению.
Относительно новой системы указывается, что, во-первых, это внедрение Lightspeed, сервиса, основанного на генеративном искусственном интеллекте. Он должен предоставлять контекстные советы и рекомендации через функциональный интерфейс на естественном языке. По сообщению Red Hat, эта функция «помогает выполнять самые разные задачи, от устранения распространенных проблем до передовых методов управления сложными ИТ-парками».
Используя многолетний опыт Red Hat Enterprise в области Linux, генеративный искусственный интеллект (gen AI) помогает решать задачи, начиная с устранения распространенных неполадок и заканчивая передовыми методами управления сложными ИТ-объектами. Это позволяет как начинающим, так и опытным ИТ-специалистам с большей эффективностью управлять обширными средами Red Hat Enterprise Linux с использованием искусственного интеллекта прямо в командной строке Red Hat Enterprise Linux 10. Сервис Lightspeed прошел обучение по документации и знаниям, относящимся к RHEL.
Далее, постквантовое шифрование. Компания Red Hat заявляет, что «осознает долгосрочные последствия квантовых вычислений для безопасности». RHEL станет первым корпоративным дистрибутивом Linux, в котором будут интегрированы стандарты Национального института стандартов и технологий (NIST) в области постквантовой криптографии. Это включает в себя внедрение квантовоустойчивых алгоритмов для снижения риска будущей расшифровки собранных в настоящее время данных и схем постквантовой подписи для проверки целостности и подлинности пакетов программного обеспечения и сертификатов TLS.
Наконец, амбициозный «режим изображения» для унификации построения, развертывания и управления новой системой Red Hat. Как сообщается, можно контейнеризировать больше частей RHEL в дополнение к приложениям. Этот режим, в частности, позволяет сразу развернуть одну и ту же систему на всех серверах и выполнить откат в случае возникновения проблемы. Этот механизм также работает для крупных обновлений.
Обозреватели IT впервые отмечают предварительную версию системы для архитектуры RISC-V. В RHEL 10 есть ряд улучшений, в том числе для консоли кабины, новые системные роли и широкое обновление пакетов. Система поставляется с ядром Linux 6.12 (LTS).
Red Hat Enterprise Linux 10 теперь доступна через клиентский портал Red Hat. Разработчики также могут получить доступ к Red Hat Enterprise Linux 10 с помощью бесплатных программ Red Hat Developer programs, которые предлагают множество ресурсов для начала работы, включая доступ к программному обеспечению, обучающие видеоролики, демонстрации и документацию.