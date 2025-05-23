В последнее время ряд западных специалистов опубликовал свои исследования, в которых утверждается, что, независимо от типа ракет "Золотого купола", план Трампа остается чистой фантазией, по крайней мере, на ближайшие 15 лет.

В 1983 году Рональд Рейган обнародовал «Стратегическую оборонную инициативу», проект противоракетной обороны, который должен был защитить Соединенные Штаты от ядерных атак вражеских стран. Этот проект по иронии судьбы был назван «Звездными войнами». Сорок лет спустя Дональд Трамп обновил его под названием «Золотой купол», однако, согласно специализированному сайту 404 Media, западные ученые, изучившие этот вопрос, считают эту идею чистой фантазией.

В одном из самых первых указов Трампа, изданных в начале его второго срока, Министерству обороны США было поручено разработать «Железный купол для Америки», способный уничтожать ядерное оружие и другие ракеты до того, как они поразят американские цели. Всего несколько недель спустя сторонники этого проекта переименовали его в «Золотой купол».

На бумаге идея относительно проста: купол фактически сводится к запуску в космос серии спутников, оснащенных перехватчиками, способными уничтожать ракеты до того, как они достигнут территории США. За последние семь десятилетий Соединенные Штаты уже инвестировали 400 миллиардов долларов в проекты такого типа, а сегодня Трамп собирается выделить еще 175 миллиардов долларов на эти цели.

На пресс-конференции, проведенной 20 мая 2025 года, президент США объявил, что проект начнется очень скоро, и пообещал, что он будет полностью введен в эксплуатацию до истечения срока его полномочий, то есть примерно через три года. Он даже похвастался: «Вероятность успеха очень близка к 100%».

Тем не менее еще в марте группа ученых-добровольцев из группы по связям с общественностью American Physical Society опубликовала исследование, в котором утверждалось обратное. Их вывод безапелляционен: независимо от типа целевой ракеты "Золотого купола", план Трампа остается чистой фантазией, по крайней мере на данный момент.

В последние годы программа противоракетной обороны США была в основном сосредоточена на разработке систем, способных защитить от межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Однако МБР представляют собой относительно примитивные боеприпасы, полет которых проходит в три этапа: двигательная установка, крейсерская и конечная (когда ядерная боеголовка снова входит в атмосферу Земли и поражает свою цель). Поэтому средства перехвата МБР обычно нацеливаются на такое оружие противника во время ее конечной фазы. Но площадь территории Соединенных Штатов представляет проблему, поскольку пространство, которое они могут эффективно защищать, остается очень ограниченным. Другими словами: Соединенные Штаты слишком велики, чтобы их можно было эффективно защитить "куполом". Кроме того, для защиты всех потенциальных целей потребуется очень большое количество ракет. И это не говоря уже про то, что современные гиперзвуковые ракеты России летят по весьма сложным траекториям, несоизмеримым с траекториями прошлых МБР.

Поэтому одной из основных целей исследования American Physical Society было объяснить, почему защита от угрозы современных гиперзвуковых баллистических ракет, даже ограниченная, представляет собой практически непреодолимую техническую проблему. «По нашей оценке, возможности нынешней американской системы невелики и, вероятно, останутся таковыми в течение следующих 15 лет», — говорят ученые. Также, по мнению этих специалистов, ни одна из попыток Соединенных Штатов разработать техническое решение, гарантирующее безопасность территории от ракет большой дальности, не увенчалась успехом с 1950-х годов, поскольку такую оборону сложно создать.

Что же касается нынешних условий, когда вслед за Россией уже ряд других стран создали свои арсеналы гиперзвуковых ракет, то ситуация значительно усложняется для США. Которые, кстати, так и не смогли до сегодняшнего дня вооружить собственную армию своими гиперзвуковыми ракетами, аналогичными, например, российским несбиваемым американскими ПВО ракетам «Циркон», невидимым для противника «Кинжалам», гиперзвуковым «Буревестникам», «Сатане», «Орешнику», планирующим ракетам "Авангард" и разрабатываемым российским ВПК новым баллистическим ракетам «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением.

В этой связи западные ученые заключают, что «в отличие от гражданских программ исследований и разработок, которые обычно направлены на решение фиксированных задач, программа противоракетной обороны США сталкивается с умными и адаптируемыми противниками — людьми, способными разрабатывать стратегии для проникновения или обхода оборонительной системы Соединенных Штатов. Таким образом, это может привести к дорогостоящей гонке вооружений». К тому времени, когда Соединенные Штаты создадут некое подобие действующего и эффективного «купола», наступательные технологии их потенциальных врагов уже разовьются и уйдут еще дальше вперед, делая заявленный Трампом «Золотой купол» бесполезным.