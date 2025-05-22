Находясь в Тайбэе, глава NVIDIA Дженсен Хуанг открыто высказал критику политики Трампа по поводу экспортных ограничений, в частности, в отношении микросхем, предназначенных для искусственного интеллекта.

Прибыв в Тайбэй для участия в начавшейся 20 мая на Тайване международной выставке Computex информационно-коммуникационных технологий, глава NVIDIA Дженсен Хуанг открыто выразил сожаление по поводу экспортных ограничений, введенных Соединенными Штатами в отношении Китая в отношении микросхем, предназначенных для искусственного интеллекта: «Если Соединенные Штаты хотят оставаться впереди, мы должны максимально увеличить и ускорить наше распространение, а не ограничивать его».

Как известно, еще при президенте Джо Байдене экспорт микросхем NVIDIA, предназначенных для искусственного интеллекта, подвергся ограничениям, как техническим, так и тарифным. И эта тенденция усилилась с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. По мнению Дженсена Хуанга, генерального директора и соучредителя NVIDIA, это стратегическая ошибка, из-за которой Соединенные Штаты усилили китайскую конкуренцию и способствовали появлению в КНР собственных прорывных решений в этой области.

«Четыре года назад NVIDIA занимала 95% рынка в Китае. Сегодня мы имеем только 50%», — сказал глава NVIDIA на мероприятии, организованном в рамках выставки Computex в Тайбэе.

«Китайские исследователи искусственного интеллекта будут использовать свои собственные чипы. Они будут использовать свой вариант. Местные компании очень целеустремленны, экспортный контроль придал им смелости, а государственная поддержка ускорила их развитие», — еще раз подтвердил он свою позицию в интервью Financial Times.

Недавний западный обзор достижений, достигнутых китайскими промышленниками в разработке и производстве компонентов, предназначенных для искусственного интеллекта, подтверждает правоту Дженсена Хуанга. Huawei, Baidu и основатель SMIC добиваются значительного прогресса в этой области и находят множество обходных путей для обеспечения своих производственных мощностей, несмотря на ограничительные меры, принятые Соединенными Штатами или Европой. В то же время китайское правительство открыто поощряет местных веб-гигантов, таких как Bytedance, Alibaba или Tencent, к поиску поставщиков на внутреннем рынке.

Как отмечают западные обозреватели, о миллиардах упущенной выгоды от компании NVIDIA, которая стала одной из крупнейших в мире по рыночной капитализации благодаря искусственному интеллекту, речь явно идет неспроста. При Байдене NVIDIA все еще могла экспортировать в Китай ограниченные по производительности версии своих специализированных чипов для искусственного интеллекта, в том числе специальную модель H20. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, обострил эту ситуацию, обязав NVIDIA получать предварительную лицензию на экспорт чипов H20 в Китай. В то время компания отреагировала косвенным образом, подав заявление в комиссию США по ценным бумагам и биржам о резерве на покрытие расходов в размере около 5,5 миллиардов долларов за первый квартал своего финансового года (учитывая, что выручка NVIDIA за последний финансовый год составила 130,5 миллиардов долларов). Это стало одним из способов сообщить рынкам и инвесторам об упущенной выгоде, возникшей в результате этого решения Трампа.

Помимо влияния на его собственный бизнес, Дженсен Хуанг считает, что Дональд Трамп идет по ложному пути, когда объясняет, как эти экспортные ограничения ведут к повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов перед лицом Китая. «Если Соединенные Штаты хотят оставаться впереди, мы должны максимально увеличить и ускорить наше распространение, а не ограничивать его», — заявляет он.