Украина рассматривает возможность строительства нескольких малых модульных ядерных реакторов (SMR) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС спустя 39 лет после аварии.

Украина разрабатывает план установки нескольких малых модульных ядерных реакторов (SMR) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС после 39 лет катастрофы. По словам официального украинского представителя, соглашение о начале работ по этому проекту, как ожидается, будет подписано в ближайшее время.

Чернобыль, расположенный на территории современной Украины, в 1986 году пережил одну из крупнейших и широко известных ядерных катастроф. Ядовитые облака, распространившиеся над территорией тогдашнего Советского Союза, подвергли ядерному облучению около 8,4 миллионов человек. Чернобыльская катастрофа также привела к разрушению окружающей среды, нанеся значительный ущерб посевам, растениям и инфраструктуре.

На месте катастрофы и вокруг него все еще проводятся обследования для определения уровня радиации в этом районе. Государственная национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" определили в общей сложности 12 потенциальных площадок в Украине для развертывания SMR.

Согласно ранее опубликованным сообщениям, Украина хочет разместить реакторы Westinghouse AP1000 по программе SMR. В 2023 году между Holtec и "Энергоатомом" было подписано соглашение примерно на 20 SMR, а также продолжались переговоры с рядом других производителей модульных ядерных реакторов.

Последнее подтверждение о плане развертывания SMR в Чернобыльской зоне отчуждения поступило от Григория Ищенко, главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Ищенко заявил, что его ведомство готово выделить НАЭК "Энергоатом" земельный участок для размещения SMR в зоне отчуждения вокруг Чернобыля. Он также добавил, что соглашение о начале работ по этому проекту, как ожидается, будет подписано в ближайшее время.

Чернобыльская АЭС находится примерно в 130 километрах от Киева. После аварии 1986 года территория в 30 километров вокруг нее была объявлена зоной отчуждения. Сначала зона отчуждения была создана для борьбы с радиоактивными осадками в результате стихийного бедствия, а затем ее расширили, включив в нее сильно загрязненные районы. В настоящее время территория в основном необитаема, за исключением нескольких ученых и геодезистов, которые прибывают в эту зону для исследований. С годами, из-за отсутствия деятельности человека, это место стало настоящим убежищем для диких животных. Недавно были проведены исследования, которые показали, что некоторые районы в зоне отчуждения могут быть пригодны для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Изотоп йод-131 представлял наибольшую угрозу для здоровья после аварии. Однако его период полураспада составляет восемь дней, и в последующие годы он сократился до незначительного уровня. Цезий-137 и стронций-90, срок годности которых составляет более трех десятилетий, по-прежнему присутствуют в этом районе, хотя их уровни снизились более чем вдвое.