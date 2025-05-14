Военно-морские силы Великобритании сообщили о разработке секретной системы Lura для мониторинга морских глубин. Сообщается, что эти беспилотные летательные аппараты оснащены передовыми системами искусственного интеллекта, которые позволяют им обнаруживать и отслеживать подводные лодки противника в акватории Великобритании.

По сообщениям британских СМИ, военно-морские силы королевства разработали секретную технологию для мониторинга морских глубин и охоты на подводные лодки противника. В этих целях в Великобритании намереваются внедрить новые автономные подводные беспилотники, которые также позволят улучшить ведение боевых действий на море. Британские обозреватели подчеркивают, что эти беспилотники используют продвинутый искусственный интеллект для поиска и сдерживания подводных лодок противника в британских водах.

Как указывают британские военные эксперты, система, получившая название «Lura», представляет собой фундаментальный сдвиг в противолодочной обороне, основанный на распределенной сети недорогих беспилотников, способных месяцами находиться под водой, используя искусственный интеллект для выявления враждебной активности. Программа Lura, разработанная европейской оборонно-технической фирмой Helsing, использует комплекс подводных акустических датчиков, установленных на подводных беспилотниках, официально известных как SG-1 Fathoms.

Первоначально разработанные для отслеживания китов и мониторинга морской обстановки, эти глайдеры, по сообщениям британцев, теперь составляют основу того, что может стать самой незаметной и масштабируемой системой раннего предупреждения Королевского военно-морского флота. Глайдеры работают пассивно, прислушиваясь к слабым акустическим сигналам, указывающим на активность подводных лодок. Как только обнаруживается подводная цель, беспилотник поднимается на поверхность и передает данные в режиме реального времени командованию Королевского военно-морского флота. Система искусственного интеллекта позволяет системе Lura выявлять мельчайшие различия между судами, даже принадлежащими к одному классу, путем расшифровки уникальных акустических сигнатур, которые люди-аналитики могут не заметить.

Найл Картрайт, ведущий технический менеджер Helsing, уверен: «Один из таких беспилотников сам по себе мало что может сделать. Но они настолько дешевы и просты, что вы можете выбросить сотни или тысячи таких устройств в воду. В результате противник дважды подумает, прежде чем прорваться через водные границы Великобритании».

Как указывается, разработка такой системы Lura велась по контракту Королевского военно-морского флота Великобритании с целью изучения роли искусственного интеллекта в акустическом мониторинге. В частности, отмечается, что система Lura может различать танкеры российского теневого флота, пассажирские суда и активные подводные лодки.

По убеждению британских военных экспертов, в отличие от традиционных гидролокационных сетей или наземного патрулирования, система Lura превращает океан в непрозрачную, а теперь и алгоритмически управляемую среду зондирования.