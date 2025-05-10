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vizir47
Что стоит за намерением OpenAI купить Chrome
Появившаяся информация о намерении OpenAI купить Chrome после принятия решения в августе с.г. по иску американского правосудия активно обсуждается в последнее время.

Информация о намерении со стороны OpenAI купить Chrome появилась недавно, правда  с пометкой, что это, скорее всего, произойдет в том случае, если американское правосудие вынудит Google отделиться после известного антимонопольного иска, в котором Google был объявлен обладателем незаконной монополии на веб-поиск.

В прошлом месяце, как известно, Министерство юстиции США предположило, что Google придется продать браузер Chrome. Если технический гигант все-таки решится на этот шаг, то уже есть по крайней мере один заинтересованный покупатель. В частности, агентство Bloomberg сообщает, что Ник Терли, глава ChatGPT, уже выступил на слушаниях по поводу ситуации с монополией Google. И когда его спросили, будет ли OpenAI заинтересована в приобретении Chrome, он указал: “Да, мы бы хотели, как и многие другие стороны”.

В настоящее время пользователи могут использовать ChatGPT AI assistant в Chrome через плагин, но Терли сказал, что интеграция могла бы быть более глубокой, если бы браузер принадлежал OpenAI. Он, в частности, подчеркнул, что, при гипотетическом владении OpenAI, Chrome мог бы "познакомить пользователей с тем, как выглядит первый опыт работы с ИИ".

Но Google может потерять контроль не только над Chrome. Ранее в апреле другой американский судья постановил, что компания Google также применяла антиконкурентные меры в отношении технологий онлайн-рекламы. Неудивительно, что любая другая крупная технологическая компания была бы заинтересована в приобретении одного из множества популярных сервисов, которые Google разрабатывала на протяжении многих лет. Однако остается реальным вопрос о том, какой из покупателей, совершив такую сделку, не создаст новую монополию? На данный момент Министерство юстиции разрешает Google продолжать свои инвестиции в искусственный интеллект на фоне разговоров о разрыве контракта, но, по оценкам обозревателей IT,  добавление браузера к активам OpenAI может вызвать новые опасения.

Эта информация привлекла внимание многих западных обозревателей, отслеживающих, в частности, последние шаги OpenAI по расширению своим охватом   ChatGPT, а теперь и намерение нацелиться на браузер, которым пользуются 4 миллиарда человек и на который приходится 67 % рынка.

Министерство юстиции США недавно потребовало принятия серьезных мер, в том числе принудительной продажи Chrome, и судья должен вынести окончательное решение к августу 2025 года. Между тем, OpenAI уже действует, наняв бывших разработчиков Chrome (Бена Гуджера и Дарина Фишера) и, как сообщается, даже рассматривает возможность создания собственного браузера на базе Chromium. Их стратегия, по оценкам отдельных обозревателей, ясна: они хотят занять центральное место в нашей повседневной навигации.

Естественно, может возникнуть вопрос: что же конкретно может получить Chrome после приобретения компанией OpenAI? Как это объясняет Ник Терли, при запросе, например, у Chrome сведений о хорошем дешевом японском ресторане в вашем районе, вместо списка ссылок можно будет получить прямой ответ с меню, отзывами, фотографиями и даже предложением блюд по вашему вкусу.

Что касается бизнеса, OpenAI в настоящее время активно занимается распространением своих услуг. Этой компании удалось встроиться в iPhone от Apple, хотя с Android не все так гладко. В частности, Терли признается, что им так и не удалось обсудить конкретные условия с Samsung, не в последнюю очередь потому, что Google теперь платит корейскому производителю за предустановку своего приложения для искусственного интеллекта Gemini. Таким образом, заполучив Chrome в свои руки, OpenAI автоматически получит дополнительный прямой доступ к миллиардам пользователей.

Но западные обозреватели уже отмечают, что в намерениях OpenAI  приобрести Chrome есть и обратная сторона медали, потому что заменить одного гиганта другим - это не просто сменить хозяина. Сбор данных, необходимых для поддержки использования ИИ, ставит серьезные вопросы о конфиденциальности. И самое главное, как OpenAI будет использовать наши личные данные о просмотре, какой будет политика конфиденциальности, не говоря уже о будущем тысяч существующих расширений Chrome…

На этом фоне отдельными обозревателями высказываются другие предложения, в частности, превратить Chrome в независимую компанию.

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#openai #chrome
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