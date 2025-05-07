Компания PayPal, специализирующаяся на онлайн-платежах, готовится запустить эксперимент по бесконтактной оплате со смартфона в Германии, что позволит бесконтактно оплачивать свои покупки у продавцов, терминал которых совместим с сетью MasterCard.

Американская компания PayPal, известная своими онлайн-платежами, планирует провести эксперимент по бесконтактной оплате со смартфонов в Германии. В рамках предстоящего обновления мобильного приложения для iOS и Android пользователи интернета в Германии смогут совершать бесконтактные покупки у продавцов, чьи терминалы совместимы с сетью MasterCard. Приложение предоставит пользователям возможность отслеживать историю своих бесконтактных транзакций, а также использовать различные механизмы стимулирования, чтобы мотивировать их к использованию новой функции.

PayPal также напомнит о возможности отложить оплату своих покупок с помощью логики рассрочки платежей на 3-24 месяца. Американская компания, помимо этого, обещает внедрить программу кэшбэка, которая, таким образом, позволит своим клиентам получать возмещение за небольшую часть своих покупок, совершенных через PayPal.

Как отмечают западные эксперты, Германия станет испытательным полигоном для PayPal в 27-мильной зоне, где Европейская комиссия оказывала давление на Apple, пока компания не согласилась предоставить доступ к чипу NFC на своих iPhone для сторонних платежных приложений в начале 2024 года.

Функция NFC присутствует в iPhone уже давно, как и почти во всех других смартфонах. Она позволяет осуществлять связь с другими устройствами, что является основным способом использования этой функции для бесконтактной оплаты. До 2024 года Apple не хотела открывать эту функцию для сторонних издателей, однако стало возможным в ответ на нараставшее давление, вызванное расследованием с июня 2020 года относительно злоупотребления доминирующим положением Apple на рынке интеллектуальных мобильных устройств, а также «доминирующим положением на рынках мобильных кошельков».

На iPhone платежи обязательно должны проходить через Apple Pay. Конечно, ничто не мешает установке всех банковских приложений, но в этом случае нужно указать свою платежную карту в разделе «Карты» (кошелек).

Под давлением Европы Apple дала несколько обязательств. Во-первых, «предоставить сторонним поставщикам мобильных кошельков и платежных услуг доступ к функциональности NFC на устройствах iOS и взаимодействовать с ней с помощью набора интерфейсов прикладного программирования». Использование этих API стало с начала 2024 года бесплатным и не привязанным к Apple Pay. Интерфейсы обеспечили эквивалентный доступ к компонентам в режиме эмуляции хост-карты (HCE). Это обязательство было предложено всем разработчикам приложений для мобильных кошельков, расположенным в Европейской экономической зоне.

Не менее важно и то, что оно будет действительно для всех пользователей в той же Европейской экономической зоне при условии, что их Apple ID был зарегистрирован там. «Apple не будет препятствовать использованию этих приложений при совершении платежей в магазинах за пределами ЕЭЗ», — добавляет Еврокомиссия.. Apple также взяла на себя обязательство разработать дополнительные функции, в том числе выбор предпочтительного платежного приложения по умолчанию, доступ к свойствам аутентификации (Touch ID, Face ID...), а также механизм удаления.