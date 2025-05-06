Ученые из Шанхайского университета разработали инновационный вариант очков с камерой и искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют окружающую среду для слабовидящих.

Чтобы уверенно передвигаться в городской среде, люди с ослабленным зрением сегодня используют собаку-поводыря или белую трость. Но китайская команда из Шанхайского университета, чья работа представлена в журнале Nature Machine Intelligence, разработала инновационный вариант очков с камерой и искусственным интеллектом, которые в реальном времени анализируют окружающую среду для слабовидящих. Согласно первым испытаниям, проведенным с прототипом таких очков, точность устройства позволяет владельцам значительно облегчить свои движения.

Как следует из опубликованных китайскими СМИ сообщений, такие инновационные очки, пока являющиеся опытным образцом, оснащены камерой, снимающей окружающую человека среду, а также искусственным интеллектом, использующим машинное обучение, что позволяет сканировать и анализировать каждые 250 миллисекунд изменения пространства, в котором человек движется. Эта инновация позволяет слабовидящему человеку получать звуковые и вибрационные предупреждения, обходить возможные препятствия на своем пути, чтобы избежать их. Такая ориентированная на человека мультимодальная носимая система повышает удобство использования за счет сочетания программных и аппаратных инноваций.

Как отмечают китайские исследователи, при разработке программного обеспечения был настроен алгоритм искусственного интеллекта в соответствии с требованиями сценария применения и поведения человека. Что касается оборудования, то было достигнуто удобство ношения инновационного устройства, разрабатывается дополнительное техническое оборудование, которое дополняет звуковую обратную связь и визуальные задачи.

Согласно первоначальным тестам, проведенным с дюжиной людей с ослабленным зрением в помещении длиной 25 метров, представляющем своего рода лабиринт, их движения были значительно улучшены по сравнению с использованием трости. Ношение этих очков также было протестировано в реальных жизненных условиях.

В статье журнала Nature Machine Intelligence также сообщается, что команда исследователей из Шанхайского университета уже разработала дополнительное вспомогательное средство с мягкими силиконовыми пластырями для слабовидящих людей, которое они могут носить дополнительно на пальцах рук. Поскольку эти сенсорные накладки также оснащены собственной системой камер, они начинают вибрировать, если обнаруживается препятствие на расстоянии от 5 до 40 сантиметров от человека. Трибоэлектрические интеллектуальные накладки с автономным питанием превращают реальных пользователей в виртуальных персонажей, обеспечивая эффективное обучение в тщательно разработанных сценариях. Гармоничное сочетание визуальных, звуковых и тактильных ощущений позволяет значительно улучшить навигационные и постнавигационные задачи, что экспериментально подтверждается, отмечается в статье научного журнала.

По оценкам китайских ученых, носимые электронные системы на базе искусственного интеллекта предлагают многообещающие решения для неинвазивной помощи зрению человекоподобных роботов и участников с нарушениями зрения как в виртуальной, так и в реальной среде. По заключениям китайских экспертов, результаты исследований, проведенных после эксперимента, свидетельствуют о надежной функциональности и высоком уровне удобства использования предложенной инновационной системы. Это исследование открывает путь для создания удобных в использовании систем визуальной поддержки, предлагая альтернативные пути повышения качества жизни людей с нарушениями зрения.

Китайские СМИ также сообщают, что, помимо дальнейшего тестирования большего числа людей с нарушениями зрения, команда ученых из Шанхайского университета планирует в конечном итоге интегрировать указанное инновационное устройство в контактную линзу.