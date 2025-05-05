Китайские исследователи в Синьцзяне использовали флот беспилотных летательных аппаратов, который распылил в облаках йодистое серебро. Это вызвало увеличение количества осадков более чем на 4% на площади более 8000 квадратных километров за один день.

Китайские правительственные ученые опубликовали результаты эксперимента по изменению погоды в Синьцзяне, в ходе которого флот беспилотных летательных аппаратов распылил в облаках йодистое серебро, чем вызвал увеличение количества осадков более чем на 4% на площади более 8000 квадратных километров за один день.

Как сообщают китайские СМИ, в результате этой операции было получено более 70 миллионов литров дополнительных осадков — этого достаточно, чтобы заполнить 30 плавательных бассейнов олимпийского размера, глубиной 2 метра каждый, - используя всего один килограмм йодида серебра. Распыленное количество этого порошка, который в шесть раз плотнее воды, невелико и умещается в дорожной кружке, сообщает South China Morning Post.

Согласно опубликованным сведениям, этот тест проводился ключевой лабораторией физики облаков, осадков и изменения погоды Китайского метеорологического управления в Пекине, а результаты были подробно изложены в статье, опубликованной 10 апреля в китайскоязычном журнале Desert and Oasis Meteorology.

Как сообщается, беспилотные системы привлекли внимание китайских метеорологов тем, что они обеспечивают меньший риск для безопасности и позволяют сконцентрировать воздействие на облака в конкретный момент в выбранном месте. Согласно исследованию, два года назад два типа беспилотных летательных аппаратов среднего размера поднялись на высоту 5,5 км и выпустили йодид серебра во время четырех последовательных полетов над лугами Баянбулака. Желтоватый порошок, упакованный в горючие материалы, выбрасывался в атмосферу в виде дыма. В каждом полете использовались два бруска, каждый из которых содержал 125 г йодида серебра, и частицы, по словам исследователей, рассеивались со скоростью 0,28 г в секунду.

Китайские ученые объяснили, что беспилотные системы обеспечивают превосходную маневренность, точное управление и обширный охват, что позволяет проводить всепогодные, круглогодичные и крупномасштабные операции по усилению воздействия на дождь/снег. Аналогичные методы изменения погоды также были применены в различных регионах Китая, включая Гуйчжоу, Шанхай, Ганьсу и Сычуань, добавили в SCMP.

Работая с Управлением по изменению погоды Синьцзяна, научная группа использовала три метода валидации для перекрестной проверки результатов. Измерения дождевых капель показали, что после рассеивания препарата в облаках размер капель увеличился с 0,46 мм до 3,22 мм, а спутниковые снимки показали, что верхняя часть облаков остыла до 10°С и увеличилась примерно на 2,9 км, что свидетельствует о положительном воздействии.

Китайские исследователи подчеркивают, что им удалось поднять важные вопросы об операциях по засеву облаков, например, о том, как точно определить, усиливают ли они выпадение осадков или непреднамеренно подавляют их. Они также задались вопросом, какие показатели следует использовать для определения объема воды, получаемого или теряемого, и как выгоды могут увеличиваться в течение года. Согласно статистическому анализу климатических данных за 50 лет, количество осадков увеличилось на 78 200 кубометров, что соответствует росту на 3,8%. Результаты моделирования показали увеличение на 73 800 кубометров (на 4,3 %), что полностью соответствует фактическим результатам.

Синьцзян, который включает в себя часть пустынь Гоби и Такла-Макан, сталкивается с серьезными проблемами, связанными с отступлением ледников и опустыниванием. По официальным оценкам, площадь ледяных шапок в горах Тяньшань, жизненно важных для жизнеобеспечения 25 миллионов человек, ежегодно сокращается на 0,8-1,15 квадратных миль. Однако, согласно некоторым исследованиям, в регионе выпадает больше осадков, которые увеличиваются на 0,25 дюйма за десятилетие из-за потепления климата. Кроме того, считается, что усилия Китая в области геоинженерии, такие как создание искусственных лесов и солнечных панелей, помогают ускорить естественный процесс озеленения.