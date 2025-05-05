Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Китае использовали беспилотники для получения дождевых осадков в засушливом регионе
Китайские исследователи в Синьцзяне использовали флот беспилотных летательных аппаратов, который распылил в облаках йодистое серебро. Это вызвало увеличение количества осадков более чем на 4% на площади более 8000 квадратных километров за один день.

Китайские правительственные ученые опубликовали результаты эксперимента по изменению погоды в Синьцзяне, в ходе которого флот беспилотных летательных аппаратов распылил в облаках йодистое серебро, чем вызвал увеличение количества осадков более чем на 4% на площади более 8000 квадратных километров за один день.

Как сообщают китайские СМИ, в результате этой операции было получено более 70 миллионов литров дополнительных осадков — этого достаточно, чтобы заполнить 30 плавательных бассейнов олимпийского размера, глубиной 2 метра каждый, - используя всего один килограмм йодида серебра. Распыленное количество этого порошка, который в шесть раз плотнее воды, невелико и умещается в дорожной кружке, сообщает South China Morning Post.

Согласно опубликованным сведениям, этот тест проводился ключевой лабораторией физики облаков, осадков и изменения погоды Китайского метеорологического управления в Пекине, а результаты были подробно изложены в статье, опубликованной 10 апреля в китайскоязычном журнале Desert and Oasis Meteorology.

Как сообщается, беспилотные системы привлекли внимание китайских метеорологов тем, что они обеспечивают меньший риск для безопасности и позволяют сконцентрировать воздействие на облака в конкретный момент в выбранном месте. Согласно исследованию, два года назад два типа беспилотных летательных аппаратов среднего размера поднялись на высоту 5,5 км и выпустили йодид серебра во время четырех последовательных полетов над лугами Баянбулака. Желтоватый порошок, упакованный в горючие материалы, выбрасывался в атмосферу в виде дыма. В каждом полете использовались два бруска, каждый из которых содержал 125 г йодида серебра, и частицы, по словам исследователей, рассеивались со скоростью 0,28 г в секунду.

Китайские ученые объяснили, что беспилотные системы обеспечивают  превосходную маневренность, точное управление и обширный охват, что позволяет проводить всепогодные, круглогодичные и крупномасштабные операции по усилению воздействия на дождь/снег. Аналогичные методы изменения погоды также были применены в различных регионах Китая, включая Гуйчжоу, Шанхай, Ганьсу и Сычуань, добавили в SCMP.

Работая с Управлением по изменению погоды Синьцзяна, научная группа использовала три метода валидации для перекрестной проверки результатов. Измерения дождевых капель показали, что после рассеивания препарата в облаках размер капель увеличился с 0,46 мм до 3,22 мм, а спутниковые снимки показали, что верхняя часть облаков остыла до 10°С и увеличилась примерно на 2,9 км, что свидетельствует о положительном воздействии.

Китайские исследователи подчеркивают, что им удалось поднять важные вопросы об операциях по засеву облаков, например, о том, как точно определить, усиливают ли они выпадение осадков или непреднамеренно подавляют их. Они также задались вопросом, какие показатели следует использовать для определения объема воды, получаемого или теряемого, и как выгоды могут увеличиваться в течение года.  Согласно статистическому анализу климатических данных за 50 лет, количество осадков увеличилось на 78 200 кубометров, что соответствует росту на 3,8%. Результаты моделирования показали увеличение на 73 800 кубометров (на 4,3 %), что полностью соответствует фактическим результатам.

Синьцзян, который включает в себя часть пустынь Гоби и Такла-Макан, сталкивается с серьезными проблемами, связанными с отступлением ледников и опустыниванием. По официальным оценкам, площадь ледяных шапок в горах Тяньшань, жизненно важных для жизнеобеспечения 25 миллионов человек, ежегодно сокращается на 0,8-1,15 квадратных миль. Однако, согласно некоторым исследованиям, в регионе выпадает больше осадков, которые увеличиваются на 0,25 дюйма за десятилетие из-за потепления климата. Кроме того, считается, что усилия Китая в области геоинженерии, такие как создание искусственных лесов и солнечных панелей, помогают ускорить естественный процесс озеленения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#инновации #изменение климата #искусственный дождь #использование беспилотников китаем
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
9
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
4
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
1
Акио Тойода: электромобили не так экологичны, как кажется
3
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
4
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Джейсон Шрайер: Rockstar перенесла релиз GTA 6 на май 2026 года во избежание жёсткой переработки
1
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
4
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Intel продемонстрировала водяное охлаждение процессоров мощностью до 1000 Вт
+
США начали производство противотанковых мин нового поколения XM204
2
Oblivion Remastered получила неофициальный патч 0.411.140.0 с исправлением сотен багов
4
Casio представила версию G-Shock DW-5600, посвящённую 10-летию барбершопа Mr. Brothers Cut Club
+
AMD активно работает над улучшением трассировки лучей в будущих GPU архитектуры UDNA 5
3
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
1
MSI представила игровой ноутбук Titan 16 2025 с RTX 5070 и процессором Ultra 9-275HX
+
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
Испытания двигателей Starship завершились синей вспышкой
2

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
12
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
42
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
45
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
35
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
15
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
14
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
1
Xbox Series X/S теряет геймеров – приставка дорожает на $100, эксклюзивы пропали, а игры стоят $80
1

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
12:54
Не где было стырить. Полез на ютуб, к техноблогерам, а у них одни видеокарты да процессоры. Учту, потом нейронкой сгенерирую
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
PanzerK
12:54
117
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
NuclearMissionJam
12:53
Она скорее всего и не текла нормально, но за счет большего напора это заметить было сложно. А вот холодная пропала почти полностью.
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
Мятный Леденец
12:46
у украины появилась промышленность через 30 лет существования?
Mozilla: Разрушение монополии поисковой системы Google только ещё больше усилит её доминирование
Валад Рэм
12:39
Очень просто, хорошая прибыль, вот и хотят отжать бизнес
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Анатолий Иванов
12:33
Украина в очередной раз сделала то, что казалось невозможным. И снова — первая в истории. С украинского безэкипажного катера был сбит российский самолёт. Буквально: недорогое решение за десятки, ну, м...
Зеленский сообщил о планах Украины и Чехии создать совместную школу пилотов F-16
Thunder745
12:30
пусть разделяют меньше ненужных говнофич будут пихать в фаерфокс
McKinsey: Молодые водители в Германии отказываются от традиционных машин в пользу электромобилей
Анатолий Иванов
12:30
Отличный обзор положения дел в Черном море опубликовал автор канала «Военкор Котенок»: «….можно констатировать три печальных момента, которые свидетельствуют, мягко говоря, о проблемах в нашей военн...
Зеленский сообщил о планах Украины и Чехии создать совместную школу пилотов F-16
Thunder745
12:25
Мозг включи, если бы проблема была в аэраторе то и горячая тоже не текла бы нормально.
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
Серж Диезз
12:25
Красное горение
AMD работает над радикальным улучшением трассировки лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем