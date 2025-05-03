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Microsoft больше не нужны пароли

Microsoft объявил, что теперь он позволяет войти без пароля для всех новых учетных записей.
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По случаю Всемирного дня паролей Microsoft объявил, что теперь он позволяет войти без пароля для всех новых учетных записей, сделав тем самым, важный шаг в своей борьбе с паролями. Отныне любая новая учетная запись Microsoft будет настроена без пароля по умолчанию. При регистрации пользователю больше не будет предлагаться создать пароль, а вместо этого будет предложено выбрать один из более безопасных методов аутентификации: пароли, ключи безопасности, двухфакторная аутентификация или Windows Hello. Это изменение является частью более крупного плана, который разрабатывался в течение нескольких лет с целью полного отказа от использования паролей. Для существующих учетных записей Microsoft также предлагает возможность в настройках удалить свой пароль вручную.

Как отмечают обозреватели IT, этот поворот событий не является неожиданностью: Microsoft сталкивается со взрывом кибератак, направленных на взлом паролей. В 2024 году компания фиксировала 7000 атак в секунду, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Слабые или повторно используемые пароли (часто такие, как "123456" или имена) значительно облегчают работу злоумышленников. Даже системы с двойной аутентификацией уязвимы в случае успешного фишинга. Microsoft хочет пресечь все эти угрозы, внедрив так называемые «устойчивые к фишингу» методы, такие как пароли, стандартизированные Альянсом FIDO. Последние не могут быть перехвачены или использованы повторно, поскольку они основаны на асимметричной криптографии, уникальной для каждого устройства.

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Чтобы облегчить этот переход, Microsoft пересмотрела интерфейс входа в систему. Теперь платформа автоматически определяет наиболее безопасный способ входа, доступный в учетной записи, и предлагает его по умолчанию. Например, если пользователь настроил одноразовый код в дополнение к паролю, будет запрошен именно этот код. После входа в систему ему будет предложено зарегистрировать пароль для будущих подключений.

Первые результаты кажутся положительными: Microsoft утверждает, что эта новая модель уже позволила сократить использование паролей на 20 %.

Западные обозреватели отмечают, что за этим развитием прослеживается работа Альянса FIDO, промышленного консорциума, поддерживаемого Google, Apple и Microsoft. Цель состоит в том, чтобы сделать парольные ключи универсальным стандартом аутентификации. В отличие от паролей, эти ключи никогда не покидают устройство пользователя, что предотвращает любую форму кражи через сеть. Их можно использовать с функцией распознавания лиц, отпечатка пальца или местного кода, в зависимости от возможностей устройства. Миллионы сайтов и приложений уже поддерживают их, особенно в Китае, где наблюдается их массовое внедрение. Microsoft утверждает, что регистрирует почти миллион паролей, создаваемых каждый день, с вероятностью успешного входа в систему 98 % по сравнению с 32 % для обычных паролей.

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Вместе с тем обозреватели указывают, что, хотя этот переход кажется неизбежным, он далек от обобщения. Многие сторонние сервисы, такие как банковские форумы или небольшие сайты, по-прежнему полагаются на традиционные пароли. Для пользователей это означает поддержание в актуальном состоянии менеджера паролей. Тем не менее Microsoft призывает пользователей интернета перейти на гибридный подход, удаляя пароли из совместимых служб и защищая другие с помощью надежных инструментов. Компания признает, что это изменение носит постепенный характер, но надеется, что, сделав стандарт без пароля обычным, его использование в конечном итоге будет естественным.

Переход на режим без пароля не обходится без последствий для учетных записей, которые все еще защищены традиционным способом. Microsoft предупреждает о растущем давлении со стороны злоумышленников на эти более уязвимые цели. Суть в следующем: сохранение пароля само по себе становится риском. Лучшей защитой остается прямой отказ от этой модели аутентификации. Как бы то ни было, только 6 % используемых паролей были действительно уникальными.

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