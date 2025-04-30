Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Ученые из США нашли способ заменить литий в аккумуляторах с помощью углеродных конусов и дисков
Команда исследователей из университета Райса сообщила об использовании ими более дешевой технологии создания аккумуляторов, которая заменяет использование лития.

Команда исследователей под руководством экспертов из частного исследовательского университета Райса, расположенного в Хьюстоне (штат Техас), сообщила об использовании ими более дешевой технологии создания аккумуляторов, которая заменяет использование лития. В инновационном решении используются углеродные материалы уникальной формы — крошечные конусы и диски — с чисто графитовой структурой, что позволяет использовать электрохимические технологии накопления энергии. Исследователи утверждают, что эти необычные формы, полученные с помощью масштабируемого пиролиза углеводородов, могут помочь решить давнюю проблему, связанную с использованием анодов в области аккумуляторов: как накапливать энергию с помощью таких элементов, как натрий и калий. Эти элементы намного дешевле и более доступны, чем литий.

“В течение многих лет мы знали, что натрий и калий являются привлекательной альтернативой литию. Но проблема всегда заключалась в поиске анодных материалов на основе углерода, которые могли бы эффективно накапливать эти крупные ионы”, — сказали авторы этой инновации из Университета Райса. 

Ученые подчеркнули, что в ходе лабораторных испытаний углеродные конусы и диски сохраняли около 230 миллиампер-часов заряда на грамм (мАч/г) с использованием ионов натрия, и даже после 2000 циклов быстрой зарядки они сохраняли 151 мАч/г. Они также хорошо работали с калий-ионными аккумуляторами, но эффективность была не такой высокой, как с натриевыми.

Как подчеркнули исследователи, традиционные литий-ионные аккумуляторы используют графит в качестве анодного материала. Однако та же структура графита дает сбой, когда речь заходит о натрии или калии. Их атомы просто слишком велики, а взаимодействия слишком сложны, чтобы проникать в плотно упакованные слои графита и выходить из них. Но команда нашла решение этой проблемы. Согласно пресс-релизу университета, они обнаружили, что конусообразные и дискообразные структуры имеют кривизну и расстояние между собой, которые позволяют принимать ионы натрия и калия без необходимости химического легирования (процесс преднамеренного добавления небольшого количества определенных атомов или молекул для изменения свойств) или других искусственных модификаций.

“Мы были удивлены, увидев, насколько хорошо работают эти чистые, изогнутые графитовые структуры. Даже без использования гетероатомов они позволяли осуществлять обратимую интеркаляцию ионов натрия с минимальными структурными нагрузками”, — отметил один из авторов этого исследования.

“Мы считаем, что это открытие открывает новые возможности для разработки анодов аккумуляторных батарей. Вместо того чтобы менять химический состав, мы меняем форму, и это оказывается не менее интересным”, — отмечают исследователи.

Как отмечают ученые из Университета Райса, последствия могут быть самыми разнообразными. Они заявили, что эта технология не только открывает путь к созданию более доступных натрий-ионных аккумуляторов, но и снижает зависимость от лития, который становится все более дорогим, а его источник — сложным с геополитической точки зрения. А поскольку углерод в виде конуса/диска может быть синтезирован из побочных продуктов нефтегазовой промышленности, он представляет собой более экологичный и дешевый способ производства анодов для аккумуляторных батарей.

В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Functional Materials, подчеркивается, что эти чистые графитовые структуры могут быть потенциальными кандидатами на роль анода для следующего поколения аккумуляторов, не содержащих лития, благодаря своей морфологии, которая позволяет осуществлять обратимую интеркаляцию более крупных ионов без структурных изменений.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#инновации #натриевые аккумуляторы
Источник: news.rice.edu
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
4
Опубликован список моделей, для которых уже доступна бета-версия Android 16
+
Kia Sportage 2026 обновляется и дорожает в США
+
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 6000 с рекордным объемом памяти GDDR7
1
NVIDIA выпустила ещё один Hotfix-драйвер для версии 576.02 с исправлениями проблем игр и мониторов
3
В Китае разработали микроволновое оружие, способное генерировать до 30 импульсов в секунду
+
Huawei анонсировала умные часы Watch 5 с новым сенсором для пальцев
+
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
1
Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
+
Samsung разрабатывает Galaxy Watch 8 Classic с вращающимся безелем
+
Samsung Display представила обновлённый бренд для технологии QD-OLED
3
Обновление для ремастера Oblivion удалило настройки масштабирования DLSS и FSR
3
Некоторые пользователи Galaxy S24 Ultra оказались недоволны строкой состояния в обновлении One UI 7
+
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
+
В России запустили импортозамещающее производство комплектующих для ЧПУ
+
Ситидрайв расширил «зелёные зоны» в Подмосковье
+
Индия предпочла французские истребители Rafale российским МиГ-29К и потратила на них $7,4 млрд
1
ZALMAN представила панорамный корпус P40 DS со встроенным дисплеем диагональю 9,1 дюйма
1
Samsung может перенести презентацию своей серии Galaxy S26, чтобы лучше конкурировать с iPhone
+
Forbes рассказали о новом российском ударном БПЛА «Бандероль»
+

Популярные статьи

Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
99
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
10
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
103
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
9
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
9
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
49
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
19
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
3
Подробности RHIC-эксперимента - как открыли экстремальное состояние материи, схожее с чёрной дырой
1
Тестирование офисной связки Sempron 145 + Radeon HD 4200 IGP
+

Сейчас обсуждают

Каспер
17:56
Когда берешь 5070ti и все. амуде тебе уже нечего не предложит.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:55
ну и нах мне такой выбор? я хочу что бы и то и то было
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Маэстро
17:55
какое будущее? для чего? будущее это на сколько?
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Alex Z
17:54
достаточную производительность с запасом на будущее
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Маэстро
17:53
и чё дает это?
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Alex Z
17:52
а разве не видно. 7700 слегка настроенный
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Каспер
17:51
Да зато видео чип мощнее. выбор есть или чип мощнее или памяти больше. но я бы взял 5070 она дешевле на много и есть меньше и мощнее.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alex Z
17:50
с жалкими 12гб нах она нужна еще и просирает 4070 супер да уж это успех ахаха
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
17:49
Так 9070xt это конченное овно. Есть 5070 которая дешевле и мощнее.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Маэстро
17:47
чё это бро
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем