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vizir47
ВМС Японии приступили к испытаниям электромагнитного рельсотрона на борту судна JS Asuka
Морские силы самообороны Японии на борту испытательного судна JS Asuka приступили к активным испытаниям новаторской японской системы электромагнитных рельсотронов на последней стадии разработки.

По сообщениям японских СМИ, 22 апреля 2025 года адмирал Сайто, начальник штаба морских сил самообороны Японии (JMSDF), поднялся на борт испытательного судна JS Asuka (ASE-6102), чтобы лично осмотреть новаторскую японскую систему электромагнитных рельсотронов на последней стадии разработки. Как сообщается, этот визит, о котором было объявлено в официальном аккаунте Морских сил самообороны Японии в соцсетях, стал важным шагом в реализации стремления Японии к внедрению вооружений нового поколения на море.

Рельсотрон — это современное оружие, которое использует электромагнитную энергию для запуска снарядов с гиперзвуковыми скоростями, намного превосходящими возможности традиционных взрывчатых веществ. За счет использования кинетической энергии вместо боеголовок рельсотроны обладают значительными преимуществами в скорости полета снаряда, экономичности, эксплуатационной безопасности и устойчивой огневой мощи.

Как указывают японские СМИ, Агентство закупок, технологий и логистики Министерства обороны Японии (ATLA) ранее возглавило национальную программу создания рельсотронов. С середины 2010-х годов ATLA добилась значительного прогресса в разработке и испытаниях прототипов рельсотронов, которые стреляли 40-миллиметровыми снарядами со скоростью более 2000 метров в секунду (около 6,5 Маха), что представляет собой одно из передовых практических применений рельсотрона в мире. Этот прогресс достиг кульминации в октябре 2023 года, когда Япония успешно провела первое известное испытание рельсотрона морского базирования на борту JS Asuka, продемонстрировав тем самым возможность интеграции систем рельсотрона с морскими платформами и к их полномасштабному развертыванию. Текущий этап программы ATLA, озаглавленный «Исследование рельсотрона будущего», направлен на повышение скорострельности, стабильности снаряда, срока службы ствола и разработку усовершенствованной системы управления огнем, адаптированной для военно-морских операций.

Для осуществления этих исследований ВМС Японии определили специализированное японское испытательное судно JS Asuka (ASE-6102). Введенное в эксплуатацию в 1995 году и построенное компанией Sumitomo Heavy Industries, JS Asuka является основной исследовательской платформой JMSDF, закрепленной за Командованием по исследованиям и разработкам флота. Несмотря на сходство с эсминцем, это не корабль боевого применения, а специально построенное судно для тестирования и апробации новейших военно-морских технологий. Это судно водоизмещением около 6200 тонн при полной нагрузке, оснащенное двумя газовыми турбинами LM2500, может развивать скорость 27 узлов и вмещает около 70 членов экипажа и до 100 человек технического персонала. Его модульная структура обеспечивает быструю установку и замену экспериментальных систем.. На протяжении всего срока службы корабль участвовал в испытаниях ряда передовых систем, включая радар FCS-3, гидролокатор OQS-XX, противолодочную ракету вертикального пуска Type 07 и торпеду Type 12 — все это оборудование в настоящее время используется на флоте JMSDF.

Как указывается в сообщениях JMSDF, нынешнее испытание электромагнитного рельсотрона является последним и наиболее амбициозным дополнением к экспериментальному арсеналу JS Asuka. Министерство рассматривает рельсотрон как стратегический инструмент для противодействия современным угрозам, особенно в области противоракетной обороны и ведения боевых действий на побережье. Его способность перехватывать высокоскоростные воздушные угрозы, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, с использованием недорогих высокоскоростных кинетических снарядов представляет собой, по мнению японских военных экспертов, убедительную альтернативу традиционным ракетам-перехватчикам.

Комментируя указанные испытания японского рельсотрона, американские военные эксперты отмечают, что результаты исследований рельсотронов во всем мире неоднозначны. Так, военно-морские силы США, которые когда-то были лидером в этой области, продемонстрировали заметные результаты испытаний благодаря сотрудничеству с BAE Systems и Управлением военно-морских исследований, в том числе скорость снаряда более 7 Маха при дальности стрельбы в более 100 морских миль. Однако американский проект рельсотрона был прекращен в 2021 году из-за стратегических изменений и бюджетных ограничений, был заменен программой разработки гиперзвуковых ракет.

Между тем, Китай, по сообщениям китайских СМИ, установил рельсотрон на десантном корабле типа 072III для испытаний, хотя степень его готовности к эксплуатации остается неопределенной. Россия, Индия и Южная Корея также проявили интерес к такому электромагнитному оружию, однако об интеграции рельсотронов на их кораблях пока ничего не известно.

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#военные новости #военное противостояние #рельсотрон #вмс японии #рельсотронная пушка
Источник: x.com
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