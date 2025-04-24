По сообщениям японских СМИ, 22 апреля 2025 года адмирал Сайто, начальник штаба морских сил самообороны Японии (JMSDF), поднялся на борт испытательного судна JS Asuka (ASE-6102), чтобы лично осмотреть новаторскую японскую систему электромагнитных рельсотронов на последней стадии разработки. Как сообщается, этот визит, о котором было объявлено в официальном аккаунте Морских сил самообороны Японии в соцсетях, стал важным шагом в реализации стремления Японии к внедрению вооружений нового поколения на море.
Рельсотрон — это современное оружие, которое использует электромагнитную энергию для запуска снарядов с гиперзвуковыми скоростями, намного превосходящими возможности традиционных взрывчатых веществ. За счет использования кинетической энергии вместо боеголовок рельсотроны обладают значительными преимуществами в скорости полета снаряда, экономичности, эксплуатационной безопасности и устойчивой огневой мощи.
Как указывают японские СМИ, Агентство закупок, технологий и логистики Министерства обороны Японии (ATLA) ранее возглавило национальную программу создания рельсотронов. С середины 2010-х годов ATLA добилась значительного прогресса в разработке и испытаниях прототипов рельсотронов, которые стреляли 40-миллиметровыми снарядами со скоростью более 2000 метров в секунду (около 6,5 Маха), что представляет собой одно из передовых практических применений рельсотрона в мире. Этот прогресс достиг кульминации в октябре 2023 года, когда Япония успешно провела первое известное испытание рельсотрона морского базирования на борту JS Asuka, продемонстрировав тем самым возможность интеграции систем рельсотрона с морскими платформами и к их полномасштабному развертыванию. Текущий этап программы ATLA, озаглавленный «Исследование рельсотрона будущего», направлен на повышение скорострельности, стабильности снаряда, срока службы ствола и разработку усовершенствованной системы управления огнем, адаптированной для военно-морских операций.
Для осуществления этих исследований ВМС Японии определили специализированное японское испытательное судно JS Asuka (ASE-6102). Введенное в эксплуатацию в 1995 году и построенное компанией Sumitomo Heavy Industries, JS Asuka является основной исследовательской платформой JMSDF, закрепленной за Командованием по исследованиям и разработкам флота. Несмотря на сходство с эсминцем, это не корабль боевого применения, а специально построенное судно для тестирования и апробации новейших военно-морских технологий. Это судно водоизмещением около 6200 тонн при полной нагрузке, оснащенное двумя газовыми турбинами LM2500, может развивать скорость 27 узлов и вмещает около 70 членов экипажа и до 100 человек технического персонала. Его модульная структура обеспечивает быструю установку и замену экспериментальных систем.. На протяжении всего срока службы корабль участвовал в испытаниях ряда передовых систем, включая радар FCS-3, гидролокатор OQS-XX, противолодочную ракету вертикального пуска Type 07 и торпеду Type 12 — все это оборудование в настоящее время используется на флоте JMSDF.
Как указывается в сообщениях JMSDF, нынешнее испытание электромагнитного рельсотрона является последним и наиболее амбициозным дополнением к экспериментальному арсеналу JS Asuka. Министерство рассматривает рельсотрон как стратегический инструмент для противодействия современным угрозам, особенно в области противоракетной обороны и ведения боевых действий на побережье. Его способность перехватывать высокоскоростные воздушные угрозы, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, с использованием недорогих высокоскоростных кинетических снарядов представляет собой, по мнению японских военных экспертов, убедительную альтернативу традиционным ракетам-перехватчикам.
Комментируя указанные испытания японского рельсотрона, американские военные эксперты отмечают, что результаты исследований рельсотронов во всем мире неоднозначны. Так, военно-морские силы США, которые когда-то были лидером в этой области, продемонстрировали заметные результаты испытаний благодаря сотрудничеству с BAE Systems и Управлением военно-морских исследований, в том числе скорость снаряда более 7 Маха при дальности стрельбы в более 100 морских миль. Однако американский проект рельсотрона был прекращен в 2021 году из-за стратегических изменений и бюджетных ограничений, был заменен программой разработки гиперзвуковых ракет.
Между тем, Китай, по сообщениям китайских СМИ, установил рельсотрон на десантном корабле типа 072III для испытаний, хотя степень его готовности к эксплуатации остается неопределенной. Россия, Индия и Южная Корея также проявили интерес к такому электромагнитному оружию, однако об интеграции рельсотронов на их кораблях пока ничего не известно.