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vizir47
Reuters: Huawei 910C стал ответом Китая на ограничения США по экспорту NVIDIA H20
Китай начал поставки своего чипа Huawei 910C, что, по китайским оценкам, стало ответом на инициированную Вашингтоном войну чипов и закрытие китайского рынка для NVIDIA H20.

Всего через несколько недель после того, как США закрыли китайский рынок для NVIDIA H20, Китай начал поставки своего чипа Huawei 910C, что, по публикуемым в китайских СМИ оценкам, стало ответом на инициированную Вашингтоном войну чипов. При этом указывается, что китайская компания Huawei Technologies намерена начать массовые поставки своего новейшего чипа для искусственного интеллекта Ascend 910C уже в следующем месяце.

Китайские СМИ сообщают, что Huawei уже осуществила первые поставки 910C, позиционируя себя как ключевую отечественную альтернативу в условиях ужесточения торговых ограничений в США.

Чип 910C построен на базе существующего Ascend 910B от Huawei, но с существенным обновлением архитектуры. Объединив два процессора 910B с использованием передовых технологий интеграции, Huawei удалось удвоить вычислительную мощность чипа и объем памяти, сообщило Reuters. В дополнение к своей высокой мощности, 910C обеспечивает также улучшенную поддержку широкого спектра рабочих нагрузок с использованием искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что 910C не является прорывом в области совершенно новых архитектур чипов, китайские обозреватели указывают, что он обладает достаточной производительностью, чтобы удовлетворить потребности китайских компаний в надежном и высокопроизводительном оборудовании для задач обучения и логического вывода. Как указывается, конкуренция между чипами искусственного интеллекта обостряется по мере того, как NVIDIA терпит неудачу в Китае. В начале апреля администрация Трампа проинформировала NVIDIA о том, что для H20 — версии H100, предназначенной для Китая, — теперь потребуется экспортная лицензия, что фактически запрещает ее продажу. Это следует за запретом 2022 года на сам H100 и аналогичными ограничениями, наложенными на чипы AMD MI308. В результате растущие торговые барьеры открыли двери для китайских компаний, таких как Huawei, Moore Threads и Iluvatar CoreX, для выхода на рынок, на котором долгое время доминировала NVIDIA.

Huawei начала распространять образцы 910C в конце 2024 года и потихоньку стала принимать заказы. Согласно источникам, интерес со стороны китайского сектора искусственного интеллекта возрос после объявления Вашингтоном ограничений на H20.

Модель Huawei 910C частично изготавливается на крупнейшем заводе Китая SMIC по 7-нм технологическому процессу N+2. Однако один из источников Investor's Business Daily отметил, что «SMIC, как утверждается, по-прежнему не может достичь желаемой доходности», что ставит под сомнение ее способность удовлетворять растущий спрос. Несмотря на эти трудности, Huawei, похоже, опирается на более широкую сеть партнеров, и, как сообщается, в некоторых чипах 910C используются полупроводники, изготовленные TSMC для китайской компании Sophgo. Вместе с тем обозреватели отмечают, что давление на американских производителей чипов усиливается, поскольку инвесторы опасаются потерять долгосрочный доступ к китайскому рынку оборудования для искусственного интеллекта. Например, NVIDIA ожидает списания до 5,5 миллиардов долларов, связанных с ее запасами в Китае.

На этом фоне Huawei планирует выпустить еще более продвинутый чип искусственного интеллекта — Ascend 920 — позднее в этом году. Согласно заявлению Tom's Hardware, этот чип будет соответствовать производительности H20, доступ к которому сейчас в Китае ограничен, что потенциально укрепит лидерство Huawei в быстро развивающемся секторе искусственного интеллекта Китая.

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#инновации в it #nvidia h20 #huawei 910c
Источник: reuters.com
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