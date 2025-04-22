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vizir47
США делают извлечение редкоземельных элементов из жёстких дисков частью национальной стратегии
Осуществляемая в США инициатива по переработке отходов внутри страны предлагает выход из зависимости от экспорта редкоземельных элементов, превратив ненужное электронное оборудование в надежный, экологичный источник редкоземельных элементов и ценных металлов.

Как указывают американские обозреватели, поскольку экспорт редкоземельных элементов оказался под перекрестным огнем растущих тарифов между США и Китаем, мировая технологическая и оборонная промышленность готовится к перебоям в поставках.

В настоящее время более половины поставок важнейших полезных редкоземельных ископаемых в Соединенные Штаты поступает из Китая. В этих условиях инициатива по переработке отходов внутри США предлагает выход из этой зависимости, превратив выброшенное оборудование для центров обработки данных в надежный, экологичный источник редкоземельных элементов и ценных металлов.

В рамках первого в своем роде пилотного проекта Western Digital, Microsoft, Critical Materials Recycling (CMR) и PedalPoint Recycling переработали почти 50 000 фунтов списанных жестких дисков и серверного оборудования. Используя новый бескислотный химический метод, команда извлекла редкоземельные элементы, такие как неодим, празеодим и диспрозий, а также золото высокой чистоты, медь, алюминий и сталь. Переработанные материалы уже используются в цепочках поставок электромобилей, ветроэнергетики и электроники нового поколения.

Как сообщают американские СМИ, в основе процесса указанной переработки списанного электронного оборудования лежит технология бескислотной переработки растворением (ADR), разработанная Центром инноваций в области критических материалов (CMI). В ходе пилотного проекта был достигнут 90-процентный уровень извлечения редкоземельных элементов и неблагородных металлов, а также 80-процентное общее извлечение материала по массе. «Эта инициатива устанавливает новый стандарт управления хранилищем данных с истекшим сроком службы», - подчеркивает Джеки Юнг, вице-президент по глобальной операционной стратегии и корпоративной устойчивости Western Digital. «Этот проект - нечто большее, чем просто важная веха. Это модель устойчивого прогресса в восстановлении критически важных материалов», - подчеркивает он.

Как отмечается американскими специалистами, этот процесс также обеспечивает значительные экологические преимущества. Согласно анализу экспертов, он сокращает выбросы парниковых газов на 95% по сравнению с традиционной добычей и переработкой полезных ископаемых (информацию по усовершенствованной экосистеме вторичной переработки Western Digital можно найти на официальном сайте Western Digital).

Как сообщается, в пилотном проекте использовалось устаревшее электронное оборудование из центров обработки данных Microsoft по всей территории США, что подчеркивает его потенциал в плане масштабируемости. Чак Грэм, корпоративный вице-президент Microsoft, сказал, что результаты показывают возможность создания экономически выгодной и устойчивой системы для работы с жесткими дисками, вышедшими из эксплуатации. «Это возможность повторно использовать материалы, сократить количество отходов и снизить выбросы углекислого газа во всем нашем секторе», — сказал Грэм. «Благодаря тому, что весь процесс производства оксидов редкоземельных элементов осуществляется внутри страны, программа повышает национальную безопасность и одновременно снижает подверженность нестабильности на мировых рынках», — подчеркивает он.

Как отмечают последние публикации американских СМИ, в условиях, когда международная торговая политика становится все более непредсказуемой, обеспечение безопасности собственной цепочки поставок стало главным стратегическим приоритетом для США. Менее чем за десять лет США прошли путь от лаборатории до промышленности. Учитывая растущий спрос на жесткие диски в сочетании с развитием искусственного интеллекта и систем хранения данных, потенциал масштабного извлечения редкоземельных элементов является долгосрочным решением для США.

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#инновации в it #переработка редкоземельных материалов
Источник: westerndigital.com
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