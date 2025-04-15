Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Süddeutsche Zeitung: поставляемая Германией Украине военная техника имеет серьезные недостатки
Публикуемые немецкими СМИ выдержки из оценок представителей Бундесвера о качестве предоставляемого Германией Киеву оружия свидетельствуют, что оно не приспособлено для ведения боевых действий.

11 апреля, на фоне попыток Франции и Соединенного Королевства создать коалицию с целью формирования совместных экспедиционных сил для их размещения на Украине, пятьдесят один член Контактной группы UDCG встретились в Брюсселе и пообещали выделить дополнительные 21 миллиард евро на финансирование помощи украинским вооруженным силам. При этом, согласно рейтингу Кильского института, было отмечено, что Германия является европейской страной, которая больше всего помогла Украине (17,26 миллиарда евро) оружием в ходе СВО.

Об этом, по сообщениям немецких СМИ, свидетельствует и стенограмма лекции, прочитанной недавно заместителем военного атташе посольства Германии в Киеве перед учащимися унтер-офицерской школы сухопутных войск в Деличе (Саксония), в которой, однако, было отмечено, что «украинцы не были приспособлены к высокой интенсивности использования немецкого оружия».

Ежедневная немецкая газета Süddeutsche Zeitung и общественная немецкая телекомпания WDR сообщили о том, что они получили доступ к содержанию этой лекции, из которой следуют, в частности, откровенные признания, что поставляемая Киеву техника оказалась неприспособленной для ведения боевых действий.

Так, уже в июле 2022 года выяснилось, что гаубицы PzH-2000, поставленные украинской армии, с трудом выдерживают усиленную нагрузку их использования из-за преждевременного износа ствола. Несмотря на обещание Берлина о более эффективной материально-технической поддержке, эта проблема так и не была решена. «Это отличная система, но износ очень велик [ ... ] мы указали на необходимость замены орудий через некоторое время... но замена идет медленно, отчасти из-за их нехватки», - свидетельствовал украинский артиллерист на страницах еженедельника Der Spiegel.

Однако текст лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве вскрывает и многие другие аспекты неприспособленности поставляемой Германией ВСУ военной техники. В частности, отмечается откровенное несовершенство PzH-2000 – немецкой самоходной артиллерийской установки, разработанной компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году и оснащенной 155 мм гаубицей и системой навигации. Так, указанный представитель немецкого атташата в Киеве указал, что эта система вооружений обладает «настолько высокой технической уязвимостью, что ее пригодность к ведению войны подвергается серьезному сомнению».

Много критических замечаний в этой лекции было высказано и в отношении предоставленных ВСУ немецких танков. В частности, было подчеркнуто, что востребованный Киевом танк Leopard 2A6 требует больших затрат в обслуживании, а его ремонт и техническое обслуживание на передовой невозможен для украинских специалистов. Более старый танк Leopard 1A5 надежнее в этом плане, но слабость его брони приводит к тому, что его можно использовать только для артиллерийской поддержки.

Кроме того, отмечается, что пять реактивных систем залпового огня «Марс», взятых из запасов Бундесвера, оказались лишь "частично пригодны для использования",  поскольку они не могут стрелять кассетными боеприпасами, предоставленными Соединенными Штатами.

Что касается противовоздушной обороны, то только ЗСУ Gepard с двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA L/90 и радаром в некоторой степени удовлетворил украинскую армию. То же самое было сказано и о системе IRIS-T SLM, но ее боеприпасы слишком дороги для поставок ВСУ. Наконец, у американской системы Patriot, поставляемой Берлином, также отмечен недостаток: она основана на транспортных средствах-носителях, которые слишком стары и для которых запасные части очень трудно найти.

"Практически ни одна немецкая тяжелая техника полностью не приспособлена для ведения боевых действий», - говорилось в этом конфиденциальном документе. "Сложное оборудование остается неиспользованным [ ... ], эксплуатационная ценность этого очень современного и сложного оборудования низкая, если войска не могут выполнить ремонт на месте», - подчеркивается в нем.

Министерство обороны Германии отказалось давать какие-либо комментарии по этому поводу и лишь указало представителями СМИ: «Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по всем поставленным системам вооружений, вариантам ремонта и поставкам запасных частей, а также боеприпасов».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь германии украине
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
+
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
1
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
+
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
3
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
5
Casio и Surfrider Foundation в 2025 году представят часы G-Shock с солнечной батареей
+
Audio-Technica представила проигрыватель Hotaru с подсвечивающимся плавающим диском
+
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
В России в марте открыто 12 уникальных производств
+
Эксперт "Газинформсервис" предупредила о новых схемах мошенников с ИИ и Android-вирусами
1
Платы с двумя слотами DIMM ограничивают производительность процессоров Ryzen на базе Zen 6
2
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
Из утечки о Google Pixel Watch 4 следует, что часы получат увеличенный корпус и тонкие рамки
+
Новый мод для GTA 5 NaturalVision Enhanced вручную добавляет в игру реалистичные тени
1
Кабель БП Seasonic Focus GX-750 ATX 3.1 оплавился при работе с видеокартой Zotac GeForce RTX 5070
+
Программисту удалось запустить вышедшую 30 лет назад игру Tomb Raider на ПК Amiga
1
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
16
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
+
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
35
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
12
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
15
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
14
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
68
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
1
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1

Сейчас обсуждают

Фельдшер
15:58
Вообще пофиг, сколько. Откуда там взяться отечественному?) Есть ли у этой актавы софт с эквалайзером, какие динамики, как звучит микрофон, сколько держит полностью заряженная батарея и пр. Иначе за ...
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
MentalUs
15:53
Скорее, нужен АМДшный тридэшник, чтобы строил сетки и обрабатывал логику быстро, практически не стучась в ОЗУ, а карты должно быть просто достаточно, т.к. это сессионки.
Asus показала монитор с TN-матрицей и частотой обновления до 610 Гц для киберспорта
NuclearMissionJam
15:51
А вы им пользовались? Отличалось от обычного Live-CD?
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Ренбокот
15:50
Видимо это специально сделано, чтобы вы чаще носили деньги Хуангу
Проблемы с перегревом и расплавлением кабелей питания теперь коснулись Nvidia RTX 5070
Константин Чистяков
15:45
И че? Ты сам создаешь эти аккаунты, и потом делаешь вид, что не при делах. Все уже знают. ЗЫ. Ты ещё признался, что и аккаунт Renegade1979 создал, поздравляю.
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
OgoGoLog
15:42
"В Payday 2 тоже сюжет планетных масштабов." Точно? Сюжетная цепочка там сформировалась только к концу поддержки игры и закончилась немного бредово (секретная концовка с Бэйном). "Теневой рейд" Это на...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Михаил Быстров
15:38
Мамкины инвесторы, знали бы что мы с Аликом по возвратам творили.
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Олег Власов
15:31
Это не экипаж,а простые пассажирки.Судя по фото им не дали никакого шанса нажать на какую-либо кнопку.Наверняка ещё примотали к креслам ремнями как мумий,что-бы уже на верочку не дать друг друга поцар...
Blue Origin успешно осуществила запуск ракеты с полностью женским экипажем
Kaabar
15:29
Может не 15 млн., а 15 млрд? 15 млн - это смешно. Любой маломальски успешный шейх на машинки больше тратит.
Reuters: Саудовская Аравия планирует выплатить долг Сирии перед Всемирным банком
Маэстро
15:29
Были бы умными не поддавались на провокации, значит не умные!
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем