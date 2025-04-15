Публикуемые немецкими СМИ выдержки из оценок представителей Бундесвера о качестве предоставляемого Германией Киеву оружия свидетельствуют, что оно не приспособлено для ведения боевых действий.

11 апреля, на фоне попыток Франции и Соединенного Королевства создать коалицию с целью формирования совместных экспедиционных сил для их размещения на Украине, пятьдесят один член Контактной группы UDCG встретились в Брюсселе и пообещали выделить дополнительные 21 миллиард евро на финансирование помощи украинским вооруженным силам. При этом, согласно рейтингу Кильского института, было отмечено, что Германия является европейской страной, которая больше всего помогла Украине (17,26 миллиарда евро) оружием в ходе СВО.

Об этом, по сообщениям немецких СМИ, свидетельствует и стенограмма лекции, прочитанной недавно заместителем военного атташе посольства Германии в Киеве перед учащимися унтер-офицерской школы сухопутных войск в Деличе (Саксония), в которой, однако, было отмечено, что «украинцы не были приспособлены к высокой интенсивности использования немецкого оружия».

Ежедневная немецкая газета Süddeutsche Zeitung и общественная немецкая телекомпания WDR сообщили о том, что они получили доступ к содержанию этой лекции, из которой следуют, в частности, откровенные признания, что поставляемая Киеву техника оказалась неприспособленной для ведения боевых действий.

Так, уже в июле 2022 года выяснилось, что гаубицы PzH-2000, поставленные украинской армии, с трудом выдерживают усиленную нагрузку их использования из-за преждевременного износа ствола. Несмотря на обещание Берлина о более эффективной материально-технической поддержке, эта проблема так и не была решена. «Это отличная система, но износ очень велик [ ... ] мы указали на необходимость замены орудий через некоторое время... но замена идет медленно, отчасти из-за их нехватки», - свидетельствовал украинский артиллерист на страницах еженедельника Der Spiegel.

Однако текст лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве вскрывает и многие другие аспекты неприспособленности поставляемой Германией ВСУ военной техники. В частности, отмечается откровенное несовершенство PzH-2000 – немецкой самоходной артиллерийской установки, разработанной компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году и оснащенной 155 мм гаубицей и системой навигации. Так, указанный представитель немецкого атташата в Киеве указал, что эта система вооружений обладает «настолько высокой технической уязвимостью, что ее пригодность к ведению войны подвергается серьезному сомнению».

Много критических замечаний в этой лекции было высказано и в отношении предоставленных ВСУ немецких танков. В частности, было подчеркнуто, что востребованный Киевом танк Leopard 2A6 требует больших затрат в обслуживании, а его ремонт и техническое обслуживание на передовой невозможен для украинских специалистов. Более старый танк Leopard 1A5 надежнее в этом плане, но слабость его брони приводит к тому, что его можно использовать только для артиллерийской поддержки.

Кроме того, отмечается, что пять реактивных систем залпового огня «Марс», взятых из запасов Бундесвера, оказались лишь "частично пригодны для использования", поскольку они не могут стрелять кассетными боеприпасами, предоставленными Соединенными Штатами.

Что касается противовоздушной обороны, то только ЗСУ Gepard с двумя 35-мм пушками Oerlikon KDA L/90 и радаром в некоторой степени удовлетворил украинскую армию. То же самое было сказано и о системе IRIS-T SLM, но ее боеприпасы слишком дороги для поставок ВСУ. Наконец, у американской системы Patriot, поставляемой Берлином, также отмечен недостаток: она основана на транспортных средствах-носителях, которые слишком стары и для которых запасные части очень трудно найти.

"Практически ни одна немецкая тяжелая техника полностью не приспособлена для ведения боевых действий», - говорилось в этом конфиденциальном документе. "Сложное оборудование остается неиспользованным [ ... ], эксплуатационная ценность этого очень современного и сложного оборудования низкая, если войска не могут выполнить ремонт на месте», - подчеркивается в нем.

Министерство обороны Германии отказалось давать какие-либо комментарии по этому поводу и лишь указало представителями СМИ: «Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по всем поставленным системам вооружений, вариантам ремонта и поставкам запасных частей, а также боеприпасов».