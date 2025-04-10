Google представил свой самый эффективный тензорный процессор (TPU) седьмого поколения под названием Ironwood, который обеспечивает вычислительную мощность в 24 раза большую, чем у любого другого суперкомпьютера в мире

Искусственный интеллект (ИИ) - это новейшая технология, стремительно завоевывающая мир, в связи с чем крупнейшие технологические гиганты работают с этой технологией и представляют новые изобретения по мере того, как формируется эра искусственного интеллекта.

Один из современных технологических гигантов Google представил на днях свой самый эффективный тензорный процессор (TPU) под названием Ironwood, разработанный специально для моделей с искусственным интеллектом. Как сообщается, этот модуль TPU создан для того, чтобы помочь моделям ИИ работать быстрее и умнее, особенно когда они работают над задачами, требующими логических рассуждений или составления прогнозов. Это конкретное упражнение известно как "логический вывод". Ironwood создан специально для таких задач, в отличие от своих предшественников, которые были разработаны для обучения моделей ИИ с нуля.

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Согласно опубликованным сведениям, анонсированный на конференции Google Cloud Next’25 этот TPU седьмого поколения обеспечивает вычислительную мощность в 24 раза большую, чем у любого другого суперкомпьютера в мире, при масштабном развертывании. “Ironwood создан для поддержки следующего этапа развития генеративного ИИ и его огромных вычислительных и коммуникационных требований”, - сказал Амин Вахдат, вице-президент Google и генеральный менеджер по ML, системам и облачному ИИ, на виртуальной пресс-конференции в преддверии конференции Google Cloud Next’25. “Это то, что мы называем ”эпохой логических выводов", когда агенты искусственного интеллекта будут активно извлекать и генерировать данные, чтобы совместно предоставлять информацию и ответы, а не просто данные", - сказал он.

Как сообщается, Ironwood обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он может обеспечить вычислительную мощность в 42,5 эксафлопса при масштабировании до 9 216 чипов на модуль. Эти впечатляющие статистические данные превосходят производительность El Capitan в 1,7 эксафлопса – самого быстрого суперкомпьютера в мире. Ironwood также оснащен 192 ГБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Это в шесть раз больше, чем у Trillium, предыдущего поколения TPU от Google, анонсированного в прошлом году.

“В то время, когда доступная мощность является одним из ограничений для реализации возможностей искусственного интеллекта, мы обеспечиваем значительно большую мощность на ватт для рабочих нагрузок клиентов”, - пояснил Амин Вахдат, вице-президент Google. Google также назвала Ironwood основой для всех своих передовых моделей искусственного интеллекта, включая Gemini 2.5.

На конференции Google представила Gemini 2.5 Flash — более доступную версию своей флагманской модели, которая адаптирует глубину своих рассуждений в зависимости от сложности запроса. В то время как Gemini 2.5 Pro предназначена для решения сложных задач, Flash оптимизирован для быстрого повседневного использования, где скорость имеет наибольшее значение.

Компания также продемонстрировала свою полную линейку моделей для создания мультимедийных файлов, включая преобразование текста в изображение, текста в видео и недавно представленный инструмент преобразования текста в музыку Lyria. В наглядной демонстрации модели были использованы вместе для создания полноценного рекламного ролика.

По мнению экспертов IT, хотя в настоящее время Ironwood по праву является притчей во языцех, он по-прежнему представляет собой лишь часть более масштабной стратегии Google в области инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания анонсировала Cloud WAN – глобальную управляемую сеть, которая может предоставить предприятиям прямой доступ к сетевой инфраструктуре Google. “Облачная сеть WAN - это полностью управляемая, жизнеспособная и безопасная магистраль корпоративной сети, которая обеспечивает повышение производительности сети на 40 % при одновременном снижении общей стоимости владения на те же 40 %”, - сказал Амин Вахдат, вице-президент Google.