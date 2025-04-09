Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
Исследователи из Бристольского и Кембриджского университетов сообщили об осуществлении ими первого в Великобритании видеозвонка с квантовой защитой на большие расстояния.

Возросшие усилия исследователей и частных организаций по созданию квантовых компьютеров предвещают нам будущее, в котором квантовые вычисления — это лишь вопрос времени. Поскольку возможности квантовых вычислений теоретически позволяют легко взломать любую сеть, существует также необходимость в создании устойчивых сетей, невосприимчивых к будущим кибератакам.

Работа в этом направлении уже была продемонстрирована в Китае, Испании, Сингапуре и США. Британская квантовая сеть (UKQN), созданная более десяти лет назад, также работает в этом направлении и продемонстрировала свои возможности в ходе ряда экспериментов. На этот раз британские исследователи успешно продемонстрировали передачу данных по сети протяженностью 250 миль (410 км): совместные усилия исследователей из Бристольского и Кембриджского университетов привели к созданию первого в Великобритании видеозвонка на большие расстояния с квантовой защитой. Как сообщается в пресс-релизе Кембриджского университета, сеть построена с использованием стандартной волоконно-оптической инфраструктуры и использует два типа квантового распределения ключей (QKD).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В 2019 году исследователи из Кембриджа продемонстрировали сеть квантового масштаба, которая работала с рекордной скоростью передачи миллионов ключей в секунду. Затем, в следующем году, исследователи из Бристоля создали сеть, которая продемонстрировала квантовую запутанность между несколькими пользователями. Текущая сеть UKQN охватывает эти две крупные квантовые сети вокруг Бристоля и Кембриджа и соединяет их четырьмя длинными волоконно-оптическими линиями связи протяженностью 250 миль (410 км). Этот волоконно-оптический кабель большой протяженности имеет три промежуточных узла и оптические переключатели с малыми потерями, которые позволяют переключаться между квантовыми и классическими сигналами.

Как отмечают британские СМИ, несмотря на то, что испытания квантовых сетей проводились в других странах, до сих пор никто не демонстрировал QKD, распределение запутанности и регулярную передачу данных. Именно это сделали команды исследователей из Бристоля и Кембриджа.

Точно так же, как квантовые компьютеры обладают беспрецедентными вычислительными возможностями, квантовые коммуникационные сети предлагают беспрецедентные функции безопасности, которые не могут взломать даже самые продвинутые квантовые компьютеры. Одной из таких функций является квантовое распределение ключей (QKD), которое позволяет безопасно обмениваться криптографическими ключами с использованием квантовой механики.  

Сеть, используемая исследователями из Кембриджа и Бристоля, использовала два типа распределения квантовых ключей: ключи шифрования, скрытые внутри частиц света, которые практически невозможно взломать, и распределенную запутанность, которая позволяет квантовым частицам быть неразрывно связанными.

Посредством видеозвонка в режиме реального времени исследователи передали зашифрованные медицинские данные и обеспечили удаленный доступ к распределенному центру обработки данных, став первыми, кто сделал это. «Это знаменует собой кульминацию более чем десятилетней работы по проектированию и созданию британской квантовой сети», — сказал Адриан Вонфор из инженерного факультета Кембриджа в пресс-релизе этого университета. «Это не только демонстрирует использование множества технологий квантовой связи, но и безопасные системы управления ключами, необходимые для обеспечения бесперебойного сквозного шифрования между нами».

«Это важный шаг на пути к построению будущего, основанного на квантовой безопасности, для общества», — добавил Руи Ванг, преподаватель оптических сетей будущего в исследовательской группе по высокопроизводительным сетям Smart Internet Lab в Университете Бристоля. «Что еще более важно, это закладывает основу для крупномасштабного квантового интернета, соединяющего квантовые узлы и устройства посредством запутывания и телепортации в глобальном масштабе».

Исследователи представили  свои достижения на конференции по оптоволоконной связи (OFC) 2025 года в Сан-Франциско.

#инновации в it #видеозвонок с квантовой защитой
Источник: cam.ac.uk
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
8
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
RTX 4090 не способна обеспечить более 30 fps в демо в стиле Cyberpunk на Unreal Engine 5.5 в 4K
2
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
1
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
1
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Microsoft отказывается от поддержки Windows и Office в Китае
3
Samsung представила новую линейку телевизоров 2025 года в Южной Корее
+
Vivo X200 Ultra анонсирован с камерой Zeiss и новым дизайном
1
Производительность Asus ROG Zephyrus G16 с RTX 5090 оказалась ниже, чем у ноутбуков с RTX 4090
+
GALAX представила GeForce RTX 5090D Boomstar LUNA и NOX с магнитным креплением кожуха
1
США приступили к реализации плана "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса
1
Новый случай плавления разъёма питания RTX 5090 — использовался ATX 3.1 блок с оригинальным кабелем
4
Режиссер «Капитана Марвел 2» заявила, что провал фильма – это не её вина
2
В GamersNexus изучили многочисленные проблемы новых драйверов NVIDIA
4
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
1
Netflix опубликовал трейлер фильма "Опустошение" с Томом Харди
+
Полные характеристики GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 попали в сеть до официального релиза
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+

Популярные статьи

Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
22
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
7
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
10
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
1
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
7
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
13
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
+

Сейчас обсуждают

vl
13:53
Zystax вообще соображает, что советует ? Ставить в системный блок охлаждение с 92 мм вентилятором для горячего процессора и 450 Вт блок питания, это заранее выкинуть деньги на ветер. Как минимум, нуж...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
4pokalin
13:34
Тото супер технологичные китацы моторсич купить хотели, что бы документацию на старые движки заполучить т.к. нихрена у них не получается. Но всегда найдутся недоумки, которых наверно "подпускали" к ки...
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
4pokalin
13:22
Ахахаха, "секретный истребитель" летает себе спокойно над гордом, где любой дурак его может заснять. Это скорее всего никакой не истребитель, а просто летающий макет, который китайцы всем специально п...
Китайский секретный истребитель-невидимка J-36 был заснят на видео при заходе на посадку
valderm
13:14
кое чего за шиворот этому мелкософту положить надо ...
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Roditch
13:11
Windows 11 прекрасно ставится на i7 2600 с помощью Rufus. А вот что употребляют в Microsoft и где набирают специалистов - загадка.
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Megard
13:09
Если китайцы смогут поставить туда свой двухрежимный детонационный двигатель он сможет летать на 7М.
Китайский секретный истребитель-невидимка J-36 был заснят на видео при заходе на посадку
evilmatriks
13:07
у меня 12600 в простое видимо на энергоэффективных ядрах воопще в районе 20 ватт кушает.... Там еще у рязани прикол, жрут вродебы меньше, а площадь отвода тепла тоже меньше, соответственно отвести теп...
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
evilmatriks
13:01
А зачем Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE 16 ГБ за 121200 рублей, когда в ДНСе лежат 5070ти за 105.... а в выходные геймрок со скидкой был 95... или накинуть 10к руб и купить 5080.... чиста из...
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Alex PAW
13:01
деус вообще без оружия проходится спокойно
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Megard
13:01
Дожили, под ОС надо теперь собирать ПК, а ничего что это просто прослойка для запуска приложений с которыми работает пользователь. Пусть майки засунут свою Вин11 себе в зад.
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем