Агентство по противоракетной обороне США запланировало проведение в конце апреля отраслевой встречи с промышленными кругами в целях создания ПРО "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса.

Чтобы поддержать идею создания системы противоракетной обороны класса "космос-воздух", выдвинутую президентом США Дональдом Трампом в январе с.г., Агентство по противоракетной обороне (MDA) запланировало отраслевое мероприятие с 30 апреля по 2 мая 2025 года в комплексе Von Braun в Редстоунском арсенале в Хантсвилле, штат Алабама, для обсуждения элементов такой будущей системы ПРО. Уведомление о сотрудничестве, озаглавленное «Участие промышленности в разработке ракет-перехватчиков космического базирования (SBI) в поддержке противоракетной обороны нового поколения MDA и "Золотого купола" для Америки», было опубликовано 4 апреля, где MDA запрашивает информацию и возможные предложения по типу перехватчика, его двигательной установке, головках наведения, необходимых для оснащения "Золотого купола". Как подчеркивает MDA, даже нетрадиционным оборонным подрядчикам настоятельно рекомендуется принять участие, поскольку агентство особенно заинтересовано в инновационных и прорывных возможностях и подходах, которые будут поддерживать программу SBI.

Агентство по противоракетной обороне в своем пресс-релизе указывает на заинтересованность в создании в ходе такого отраслевого совещания концепций, которые могут предложить варианты перехвата гиперзвукового ядерного оружия на этапе его разгона, а также после разгона, на ранней или на средней стадии полета ракет противника. Это включает кинетические и некинетические исполнительные устройства, решения для управления огнем.

Как указывается, участие представителей промышленности на указанном отраслевом совещании по созданию SBI направлено на информирование потенциальных отраслевых партнеров о различных аспектах программы создания ракет-перехватчиков космического базирования, содействие налаживанию контактов для поддержки сотрудничества в отрасли. В этих целях на предстоящем мероприятии будет организована серия брифингов, охватывающих различные темы, такие как сотрудничество между правительством и промышленностью, закупки и контракты, безопасность, предварительные исследования, анализ угроз, управление огнем и многое другое. На протяжении всего мероприятия будут предоставляться дополнительные возможности для взаимодействия с руководством MDA и командой программного офиса SBI, уделяя особое внимание конкретным темам, таким как заключение контрактов, создание космического/наземного сегмента, безопасность, передовые технологии и оценка угроз.

В январе администрация Трампа опубликовала заявление для прессы, в котором подробно описывается новая директива по укреплению Соединенных Штатов против растущих ракетных угроз. Согласно пресс-релизу, Министерству обороны США поручено разработать комплексную архитектуру противоракетного щита следующего поколения. Эта архитектура будет включать в себя различные компоненты, включая ускорение развертывания гиперзвуковых и баллистических ракет, систем слежения за космическими объектами, разработку современных перехватчиков, способных нейтрализовать угрозы на нескольких этапах, включая решающий этап разгона.

В ходе уже начавшегося в экспертном военном сообществе США обсуждения планов создания SBI, критики высказывают опасения по поводу финансирования и осуществимости такой амбициозной программы, особенно в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Однако администрация Белого дома и MDA утверждают, что эта инициатива имеет жизненно важное значение для национальной безопасности, выступают за надежную цепочку поставок для повышения эффективности системы противоракетной обороны. В качестве следующего стратегического шага Соединенные Штаты намерены укрепить свои связи с союзными странами путем расширения сотрудничества в области противоракетной обороны.

Как сообщается в американских СМИ, после представления доклада об архитектуре противоракетной обороны Министр обороны рассмотрит планы противоракетной обороны на театре военных действий, чтобы определить возможности сотрудничества с союзниками. Этот шаг будет направлен на укрепление обороноспособности американских войск, дислоцированных за рубежом, и распространение защитного зонтика для населения союзников, обеспечивая согласование интересов взаимной безопасности.