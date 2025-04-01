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vizir47
Швеция выделила рекордную новую военную помощь Украине, включая ПВО, артиллерию и спутниковую связь
Правительство Швеции обнародовало выделение своего самого значительного на сегодняшний день пакета военной поддержки Украине на сумму почти в 1,39 миллиарда евро.

31 марта 2025 года правительство Швеции обнародовало выделение своего самого значительного на сегодняшний день пакета военной поддержки Украине на сумму почти в 16 миллиардов шведских крон, что соответствует примерно 1,39 миллиарда евро. Как указывается, этот пакет непосредственно направлен на удовлетворение насущных потребностей Украины в расширении возможностей в таких областях, как противовоздушная оборона, артиллерия, спутниковая связь и военно-морские операции.

В сочетании с ранее объявленной в 2025 году помощью, общая военная поддержка Швеции Украине в этом году составит 29,5 млрд шведских крон, или приблизительно 2,57 млрд евро. С момента начала СВО в 2022 году Швеция выделила Украине военную помощь на сумму около 80 миллиардов шведских крон.

Согласно сообщениям шведских СМИ, последний, 19-й по счету пакет военной помощи Украине стал возможен благодаря корректировке бюджета Швеции, позволяющей перевести средства, первоначально выделенные на 2026 год, на использование в 2025 году.

Значительная часть новой военной поддержки Швеции — около 9,2 млрд. шведских крон (800 млн. евро) — направлена на закупку военной техники. Шведское управление оборонной техники (FMV) уполномочено поставлять оборудование оборонной промышленности Швеции, Северных стран и Европы. Приоритет отдается товарам, которые могут быть доставлены быстро и которые имеют решающее значение для военных операций ВСУ. К ним относятся боеприпасы, системы противовоздушной обороны, морское оборудование, системы спутниковой связи, снаряжение пехоты и бронетехника.

Участие Швеции в финансовой военной помощи также включает примерно 5 миллиардов шведских крон (434,78 миллиона евро) в поддержку многосторонних инициатив, таких как те, которые координируются Контактной группой по обороне Украины (UDCG). Это финансирование также укрепляет сотрудничество Швеции с Данией в рамках датской модели, которая оказывает поддержку оборонной промышленности Украины. Эти многосторонние каналы обеспечивают более быструю и скоординированную закупку и доставку критически важной военной техники для ВСУ.

Дополнительные взносы из нового пакета включают в себя безвозмездную передачу ВСУ материальных средств Вооруженных сил Швеции на сумму около 500 миллионов шведских крон (43,48 миллиона евро). Эти пожертвования включают автомобили медицинской службы, учебное оружие для противотанковой системы, пулеметы, боеприпасы малого калибра, около 100 автомобилей для нужд авиабазы, оборудование для мастерских, медицинские транспортные средства, личное снаряжение и предметы первой необходимости. 

Шведское агентство оборонных исследований (FOI) также внесло свой вклад, предоставив услуги на сумму 11 миллионов шведских крон (956 522 евро). Их участие в новом пакете помощи ВСУ включает специализированную поддержку в области химического, биологического, радиологического и ядерного анализа (CBRN)  на базе БПЛА. Эти услуги, как указывается, «призваны обеспечить Украину важнейшими возможностями разведки на поле боя и обеспечения безопасности».

Признавая финансовые риски, связанные с экспортом военной продукции в Украину, Швеция предлагает гарантии по экспортным кредитам на сумму 500 миллионов шведских крон (43,48 миллиона евро). Эти гарантии, предоставляемые Шведским экспортно-кредитным агентством, призваны привлечь больше шведских компаний к участию в поставках оборонной продукции в Украину путем снижения коммерческих рисков, связанных с этими сделками.

Как указывают шведские СМИ, для поддержания работоспособности ранее поставленного оборудования Швеция в новом пакете выделяет 573 миллиона шведских крон (49,83 миллиона евро) на техническое обслуживание, запасные части, техническую поддержку и дополнительные боеприпасы. 

Как указывают шведские обозреватели, с начала СВО военная поддержка Швеции расширилась - от элементарных средств индивидуальной защиты и противотанкового оружия до комплексных поставок передовых боевых систем. Первоначальная помощь включала 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 бронежилетов, 5000 касок и 135 000 полевых пайков. По мере развития конфликта Швеция поставила восемь артиллерийских систем Archer, 50 боевых машин пехоты CV90 и десять основных боевых танков Stridsvagn 122, что значительно расширило возможности ВСУ в области мобильных и механизированных боевых действий. Швеция также поставила переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, а также широкий ассортимент стрелкового оружия, боеприпасов и пулеметов. Морское оборудование и системы спутниковой связи были направлены на удовлетворение потребностей военно-морских сил и оперативного командования Украины.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь швеции украине
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