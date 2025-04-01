Команда исследователей из Калифорнийского университета в Беркли сообщила о разработке самого маленького в мире беспроводного летающего робота, имитирующего пчелу, который использует два магнита, действующие как пропеллер.

Команда исследователей Ateam из Калифорнийского университета в Беркли сообщила о разработке самого маленького в мире беспроводного летающего робота, имитирующего пчелу, который использует два магнита, действующие как пропеллер. Такой миниатюрный беспилотник весом всего 21 миллиграмм и диаметром менее сантиметра может зависать в воздухе, менять направление и точно приземляться.

Как сообщается, используя внешние магнитные поля для подъема и точного управления полетом, система может использоваться для наблюдения, мониторинга окружающей среды и поисково-спасательных операций. «Этим летающим роботом можно управлять по беспроводной сети, чтобы он приближался к намеченной цели и поражал ее, имитируя механизм опыления, по примеру пчелы, собирающей нектар и затем улетающей», — сказал Ливэй Лин, заслуженный профессор машиностроения Калифорнийского университета в Беркли.

Для управления полетом роботам требуется электроника и источник питания, например аккумулятор. Хотя, как может показаться, эти компоненты сложно встроить в такие крошечные легкие беспилотники, команда Калифорнийского университета в Беркли преодолела эту проблему, управляя траекторией полета и питая устройство внешним магнитным полем. Вдохновленная пчелами, известными своими исключительными авиационными навыками, такими как навигация, парение и опыление, команда исследователей сообщает, что разработала летающего робота, который превосходит по своим характеристикам других искусственных роботов аналогичного масштаба.

Робот оснащен двумя крошечными магнитами и выполнен в виде небольшого пропеллера. Эти магниты притягиваются и отталкиваются внешним магнитным полем, которое вращает пропеллер и создает достаточную мощность, чтобы оторвать робота от земли. Регулируя напряженность магнитного поля, можно точно контролировать траекторию полета робота. Для работы роботу также требуется сильное магнитное поле от электромагнитной катушки. Однако дальнейшее уменьшение его размера до менее чем 1 мм, что примерно равно размеру комара, может сделать его достаточно легким, чтобы реагировать на более слабые поля, например, от радиоволн.

По сообщению команды Калифорнийского университета, следующий по величине робот с аналогичными возможностями полета будет иметь диаметр 2,8 см, почти в три раза больше нового летающего робота. «Крошечные летающие роботы полезны для исследования небольших полостей и других сложных сред. Это может быть использовано для искусственного опыления или проверки небольших пространств, например, внутри трубы», — сказал Фаньпин Суй, один из инициаторов этого проекта.

В настоящее время робот может летать только пассивно, поскольку у него нет встроенных датчиков для определения своего местоположения или траектории. В отличие от самолетов или современных беспилотных летательных аппаратов, он не может корректировать свои движения в режиме реального времени. Несмотря на способность к точному полету, внезапные изменения окружающей среды, такие как сильный ветер, могут сбить его с курса. В этой связи, по сообщению исследователей, в будущем они планируют добавить активное управление, что позволит в режиме реального времени корректировать его положение.

Наряду с летающим роботом, созданным в стиле пчелы, исследователи разработали робота, созданного в стиле таракана, который может передвигаться по поверхности и выдерживать вес человека. Кроме того, разрабатываются новые роботы, которые будут работать сообща, как муравьи, выполняя задачи, выходящие за рамки возможностей отдельных экземпляров. При размере около 5 миллиметров, эти роботы могут ползать, перекатываться, вращаться и соединяться в цепочки или массивы. Их совместная работа может оказаться полезной в малоинвазивной хирургии, где в организм можно вводить несколько роботов для формирования стентов, удаления тромбов или выполнения других медицинских процедур с повышенной точностью и эффективностью.

Подробности исследования были опубликованы в журнале Science Advances.