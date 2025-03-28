Американская компания Regent Craf сообщила о завершении первого этапа контракта с лабораторией боевых действий Корпуса морской пехоты США (MCWL) на сумму в 4,75 миллиона долларов, по тестированию прототипа морского электрического глайдера Viceroy.

Компания Regent Craft, разработчик, специализирующийся на полностью электрических морских планерах, базирующаяся в Род-Айленде, сообщила о завершении первого этапа контракта с лабораторией боевых действий Корпуса морской пехоты США (MCWL) на сумму в 4,75 миллиона долларов, по тестированию прототипа морского электрического глайдера Viceroy.

Том Хантли, вице-президент Regent по связям с правительством и обороне, подчеркнул роль морских глайдеров в обеспечении требований национальной безопасности, особенно в логистических операциях, которые сталкиваются с трудностями в сложных морских условиях. Морские глайдеры помогают выполнять многочисленные задачи, включая перевозку военного персонала и грузов, поисково-спасательные работы и сбор разведывательной информации. Гидроглайдеры обеспечивают высокую скорость, низкую стоимость и удобство передвижения по побережью и между островами. Это малозаметное, очень маневренное судно, готовое революционизировать задачи по обеспечению национальной безопасности в морских условиях. Том Хантли подчеркнул, в частности, что преимущества этих военных транспортных средств особенно заметны при проведении операций, где скорость и эффективность могут определить успех миссии.

Как сообщается, морской глайдер Viceroy может перевозить 12 пассажиров или 3500 фунтов груза, способен преодолевать расстояние до 180 миль (300 км) со скоростью 180 миль в час (300 км/ч). Операторы морских глайдеров - это специально обученные морские экипажи, что значительно сокращает время и стоимость их обучения. Несмотря на то, что морские глайдеры будут укомплектованы экипажами, они спроектированы так, чтобы быть “готовыми к автономии”, что означает, что их беспроводные системы управления предназначены для будущего полуавтономного вспомогательного управления, дистанционного управления или полной автономии на театре военных действий. Они также могут быть оснащены автономными беспилотными летательными аппаратами с усовершенствованными датчиками и возможностями ретрансляции связи для выполнения задач разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Одной из отличительных особенностей морских планеров является их способность взлетать и садиться на воду, что исключает использование традиционных взлетно-посадочных полос, которые могут быть уязвимы в конфликтных ситуациях. Кроме того, эти суда с электрическим приводом могут подзаряжаться от береговых и судовых источников энергии, что весьма удобно во время эксплуатации.

Еще одним существенным преимуществом такого транспортного средства является его низкая радиолокационная и гидроакустическая заметность. Летая близко к поверхности воды, морские планеры не подвержены обнаружению радарами, при этом их электрическая двигательная установка сводит к минимуму тепловую и инфракрасную видимость.

Компания Regent подчеркивает, что простота конструкции и меньшее количество компонентов позволяют снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с традиционными авиационными и морскими транспортными средствами.

Ранее в этом году компания Regent значительно расширила свои производственные возможности, открыв завод в бизнес-парке Quonset в Северном Кингстауне, штат Риджент. Это предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году, будет сосредоточено на производстве компонентов, сборке транспортных средств и дельнейших испытаниях морского глайдера Viceroy. В последнее время были начаты ходовые испытания прототипа Viceroy в заливе Наррагансетт, что стало ключевым этапом в продвижении его использования морской пехотой США.

Наряду с морской пехотой, Regent представила предложение о разработке Viceroy для нужд береговой охраны США. Повышение акцента в задействовании морских глайдеров объясняется тем, что, по мере того, как геополитическая динамика смещает акцент с наземных конфликтов на морские вызовы, такая военная техника становится все более востребованной в сложных операциях в прибрежных и спорных районах для эффективной транспортировки персонала и материальных средств между зонами боевых действий и пунктами пополнения запасов. В частности, такие ситуации, как стратегии перемещения по островам в Индо-Тихоокеанском регионе или срочные спасательные операции в открытых водах, подчеркивают необходимость инновационных решений, в том числе и с помощью морских глайдеров.