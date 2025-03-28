Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В армии США внедряются высокоскоростные электрические планеры, которые не видны радарам
Американская компания Regent Craf сообщила о завершении первого этапа контракта с лабораторией боевых действий Корпуса морской пехоты США (MCWL) на сумму в 4,75 миллиона долларов, по тестированию прототипа морского электрического глайдера Viceroy.

Компания Regent Craft, разработчик, специализирующийся на полностью электрических морских планерах, базирующаяся в Род-Айленде, сообщила  о завершении первого этапа  контракта с лабораторией боевых действий Корпуса морской пехоты США (MCWL) на сумму в 4,75 миллиона долларов, по тестированию прототипа морского электрического глайдера Viceroy.

Том Хантли, вице-президент Regent по связям с правительством и обороне, подчеркнул роль морских глайдеров в обеспечении требований национальной безопасности, особенно в логистических операциях, которые сталкиваются с трудностями в сложных морских условиях. Морские глайдеры помогают выполнять многочисленные задачи, включая перевозку военного персонала и грузов, поисково-спасательные работы и сбор разведывательной информации. Гидроглайдеры обеспечивают высокую скорость, низкую стоимость и удобство передвижения по побережью и между островами. Это малозаметное, очень маневренное судно, готовое революционизировать задачи по обеспечению национальной безопасности в морских условиях. Том Хантли подчеркнул, в частности, что преимущества этих военных транспортных средств особенно заметны при проведении операций, где скорость и эффективность могут определить успех миссии.

Как сообщается, морской глайдер Viceroy может перевозить 12 пассажиров или 3500 фунтов груза, способен преодолевать расстояние до 180 миль (300 км) со скоростью 180 миль в час (300 км/ч). Операторы морских глайдеров - это специально обученные морские экипажи, что значительно сокращает время и стоимость их обучения. Несмотря на то, что морские глайдеры будут укомплектованы экипажами, они спроектированы так, чтобы быть “готовыми к автономии”, что означает, что их беспроводные системы управления предназначены для будущего полуавтономного вспомогательного управления, дистанционного управления или полной автономии на театре военных действий. Они также могут быть оснащены автономными беспилотными летательными аппаратами с усовершенствованными датчиками и возможностями ретрансляции связи для выполнения задач разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Одной из отличительных особенностей морских планеров является их способность взлетать и садиться на воду, что исключает использование традиционных взлетно-посадочных полос, которые могут быть уязвимы в конфликтных ситуациях. Кроме того, эти суда с электрическим приводом могут подзаряжаться от береговых и судовых источников энергии, что весьма удобно во время эксплуатации.

Еще одним существенным преимуществом такого транспортного средства является его низкая радиолокационная и гидроакустическая заметность. Летая близко к поверхности воды, морские планеры не подвержены обнаружению радарами, при этом их электрическая двигательная установка сводит к минимуму тепловую и инфракрасную видимость.

Компания Regent подчеркивает, что простота конструкции и меньшее количество компонентов позволяют снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с традиционными авиационными и морскими транспортными средствами.

Ранее в этом году компания Regent значительно расширила свои производственные возможности, открыв завод в бизнес-парке Quonset в Северном Кингстауне, штат Риджент. Это предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году, будет сосредоточено на производстве компонентов, сборке транспортных средств и дельнейших испытаниях морского глайдера Viceroy. В последнее время были начаты ходовые испытания прототипа Viceroy в заливе Наррагансетт, что стало ключевым этапом в продвижении его использования морской пехотой США.

Наряду с морской пехотой, Regent представила предложение о разработке Viceroy для нужд береговой охраны США. Повышение акцента в задействовании морских глайдеров объясняется тем, что, по мере того, как геополитическая динамика смещает акцент с наземных конфликтов на морские вызовы, такая военная техника становится все более востребованной в сложных операциях в прибрежных и спорных районах для эффективной транспортировки персонала и материальных средств между зонами боевых действий и пунктами пополнения запасов. В частности, такие ситуации, как стратегии перемещения по островам в Индо-Тихоокеанском регионе или срочные спасательные операции в открытых водах, подчеркивают необходимость инновационных решений, в том числе и с помощью морских глайдеров.

#военные новости #военное противостояние #инновации в авиации #компания regent craft #морской глайдер viceroy #морской глайдер сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
7
Сегодня на небе может появиться одна из самых ярких звезд – вспыхнет система T Coronae Borealis
2
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Marvel Studios представила актерский состав «Мстители: Судный день» необычным образом
+
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
7
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
1
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Samsung удалила свою самую продвинутую настройку экрана блокировки в One UI 7
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
POCO представила флагманы F7 Ultra и F7 Pro с дисплеем 2K 120 Гц
+
Xiaomi подтвердила, что еще 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO больше не поддерживаются
1
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
4
В Monster Hunter Wilds добавлены новые испытания и события
+
Глава Xiaomi показал новые фото электрического кроссовера YU7
+
ASRock заявила, что очистка сокета AM5 решает проблему загрузки Ryzen 7 9800X3D
2
В Volkswagen объяснили, почему возвращают в автомобили физические кнопки
2
Российские танки получат орудия увеличенного калибра
6

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
9
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
35
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
2
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
22
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
16
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
131
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
37
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

AleksK
21:55
А кто их вообще спрашивать будет?
В Европе отказались снимать санкции против России
Dun Duk
21:48
Прошло почти полгода, а воз и ныне там. Да, проблема именно из-за Sound BlasterX G6, через который уши подключены. При каждом включении или после спящего режима громкость на 100%. Но только на ушах. Н...
Баг в Windows 11 увеличивает системную громкость до 100%
plutonix
21:39
Цитата: У Рианны тут небольшая роль. Она сыграла некую "актрису" в местном баре. Как мы все знаем, фильм провалился в прокате, но при этом и критики и зрители признают, что как раз Рианна там - самый ...
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
Alex Soloviyev
21:39
Не пойму только что где новости что Европа загнивает. Прикрыли лавочку. Денег нет?
Южнокорейские производители ищут возможности возвращения в Россию
Alex Soloviyev
21:38
Давайте уже все возвращайтесь. Особенно автомобильные. АвтоВАЗ не нужон никому
Южнокорейские производители ищут возможности возвращения в Россию
Владимир Колов
21:38
Это то же поколение матриц, что и в 24 году, поэтому и не поменяли
MSI представила игровой монитор MAG 271QPX X24 на QD-OLED с частотой 240 Гц
matedwq
21:32
Ну там все уперлось в старый интерфейс контроллера DDR5. сами ядра стали быстрее, но быстро доставить им данные из оперативки не получается.
Армия США провела первый полет нового турбореактивного беспилотника Hellhound S3
Дато Нижегородский
21:27
Неплохо. Но лично моё мнение, за 16k можно неплохой Мини ПК собрать который будет в разы мощнее. Видеокарту GTX 1660 за 7k. Процессор ryzen 5 3600 за 5к. Материнская плата a320 3к. Оперативная памя...
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Артур Меньшов
21:08
Насчет zen5 так же говорили,БУДЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Армия США провела первый полет нового турбореактивного беспилотника Hellhound S3
kilobait3
20:53
картинки, музыку, видео как раз можно. а вот обучение дается десктопам красных тяжко
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем