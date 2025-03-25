Airbus и Boeing, переосмысливая свои подходы к производству следующего поколения пассажирских самолетов, сообщают о намерении перейти от использования алюминия к композитным материалам, что преобразит аэрокосмическую отрасль.

Комментируя прошедшую на днях в Париже JEC World conference, посвященную использованию композитов, агентство Reuters отметило, что Airbus и Boeing переосмысливают свои подходы к производству следующего поколения пассажирских самолетов. На протяжении десятилетий алюминий был основным материалом для создания узкофюзеляжных самолетов, в результате чего значительная часть мирового использования алюминиевых продуктов приходится на авиастроение. Однако в настоящее время оба производителя обращают внимание на композитные материалы. Эти материалы обладают заметными преимуществами, в том числе существенным снижением веса и улучшенными аэродинамическими характеристиками, что может привести к повышению топливной экономичности и сокращению выбросов вредных веществ. Обе авиастроительные компании поставили перед собой амбициозные производственные задачи, призванные преобразить аэрокосмическую отрасль, уделяя особое внимание использованию новых материалов и передовых производственных процессов, которые могут существенно скорректировать принципы создания самолетов.

В настоящее время на рынке продолжают доминировать такие популярные модели, как Airbus A320 и Boeing 737, что подтверждает значительный объем заказов на них. Эти самолеты изготавливаются из алюминия по технологии, совершенствовавшейся десятилетиями. Однако в моделях, которые должны прийти им на смену, предпочтение будет отдаваться композитам из-за их меньшего веса. Композитные материалы уже широко используются на больших реактивных самолетах, таких как Boeing 787 и Airbus A350, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ, однако они в настоящее время требуют длительной обработки в автоклавных печах под давлением. Тем не менее, в их производстве происходит заметная революция.

Представители обеих компаний рассказали многочисленной технической аудитории на парижской выставке композитных материалов, что они уже добились прогресса в исследовании того, из чего могут быть изготовлены модели следующего поколения, и, в свою очередь, насколько быстро они могут быть изготовлены. "Цель состоит в том, чтобы рекомендовать наилучший подход к переходу... к следующей программе создания самолетов", - сказал Рэнди Уилкерсон, представляющий Boeing в исследовательском проекте НАСА по созданию высокопроизводительного производства под названием HiCAM.

Чтобы удовлетворить спрос на гораздо большее количество самолетов, оба производителя все активнее осваивают производство на основе таких новых материалов, как термопласты. Аналитики говорят, что указанные производственные мощности станут таким же важным полем битвы в авиастроении завтрашнего дня, как и выбор правильного дизайна.

Выступавшие на конференции представители указали на текущие исследования, которые предполагают, что в будущем Airbus и Boeing будут выпускать по 80 самолетов в месяц. Это в два раза больше, чем Boeing производит сейчас, после кризиса с безопасностью полетов, и превышает неоднократно откладываемый целевой показатель Airbus в 75 самолетов в месяц. Оба авиастроителя также заявили представителям индустрии композитных материалов, что хотят пойти еще дальше и быть готовыми к увеличению производства своих самолетов до 100 в месяц каждый, что эквивалентно появлению на рынке примерно 200-местному реактивному самолету каждые несколько часов. Такое стремление к повышению производства самолетов обусловлено во многом достижениями в области материаловедения.

Выступившими на конференции в Париже представители авиастроительных компаний было отмечено, что использование термопластов позволит внедрить сварку вместо клепки, что значительно сократит количество металлических креплений, необходимых для каждого самолета. Кроме того экспертами указывается, что Boeing и Airbus также изучают различные методы совершенствования производства композитных материалов. К ним, в частности, относятся системы быстрого отверждения и технологии инфузии смолы, которые могут устранить необходимость в обработке в автоклаве. Отраслевые эксперты предполагают, что будущие самолеты, скорее всего, будут использовать комбинацию этих технологий, а не полагаться исключительно на одну из них.