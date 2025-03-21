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vizir47
США берут на вооружение комплексную систему интеллектуального наведения M3S2 для борьбы с БПЛА
Компания ELTA объявила о заключении контракта с Министерством обороны США по оснащению своим комплексом M3S2 (Multi-Mission/Multi-Sensor Suite) военной техники американской армии.

Компания ELTA North America, крупный игрок в оборонной промышленности, известный своими инновационными сенсорными технологиями, объявила о заключении контракта с Министерством обороны США по оснащению своим комплексом M3S2 (Multi-Mission/Multi-Sensor Suite) военной техники американской армии. Эта компания со штаб-квартирой в Мэриленде занимается совершенствованием защиты военные средств армии США при осуществлении как воздушных, так и наземных операций.

По сообщению ELTA, система M3S2 характеризуется тем, что объединяет несколько функций защиты в единую платформу. Она предназначена для одновременной активной защиты, борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и усовершенствованного наземного наблюдения. Этот комплексный подход отвечает различным военным потребностям, особенно в связи с тем, что угрозы на поле боя становятся все более сложными и многогранными.

По словам Джо Адамса, генерального директора ELTA North America, меняющийся характер угроз требует изменения оборонительных стратегий, используемых современными вооруженными силами. “M3S2 обеспечивает 360-градусную защиту тактического транспортного средства, органично сочетая в себе передовые датчики для противодействия широкому спектру угроз и одновременно снижая потребность в нескольких автономных системах для противодействия многочисленным угрозам”, - заявил он. Как указывается, M3S2 - это не просто сенсорная система, а комплексный инструмент для повышения осведомленности военного персонала о ситуации и определения целей.

Разработанная для установки как на гусеничную, так и на колесную технику, эта система объединяет в единую архитектуру целый ряд датчиков, включая радары наведения, детекторы дульных вспышек, электрооптические датчики и акустические датчики. Эта интеграция управляется центральным процессором, использующим сложные алгоритмы для обработки данных датчиков, предоставляя операторам надежную информацию о цели в режиме реального времени. Конструкция M3S2 облегчает интеграцию с существующими системами вооружения. Она работает с системой управления огнем, эффективно замыкая цепь "датчик-стрелок".

Согласно сообщению ELTA North America, благодаря эффективному управлению приоритетами целей, будь то на земле или в воздухе, M3S2 позволяет вооруженным силам с высокой точностью отражать угрозы и снижать риск сопутствующего ущерба. Одной из особенностей M3S2 является возможность наблюдения за обширной территорией, которая позволяет одновременно обнаруживать и отслеживать различные цели, включая беспилотные летательные аппараты, персонал и транспортные средства, в широком поле зрения. Эта возможность имеет решающее значение в современных боевых условиях, где угрозы могут возникать с неожиданных направлений. Кроме того, система оснащена функцией обнаружения выстрелов, позволяющей идентифицировать источники огня из легких вооружений или даже более совершенных пусковых установок. Эта функция повышает эффективность реагирования военных, позволяя принимать быстрые и точные меры против враждебных действий.

Компанией ELTA North America подчеркивается особые преимущества использования системы M3S2 при ведении боевых действий в городских условиях, позволяя обнаруживать едва заметные перемещения в сложных ситуациях — будь то за окнами жилых зданий, на узких улицах или на крышах.

Ранее ELTA заключила контракт с армией США на поддержку системы активной защиты Trophy, установленной на танках M1 Abrams. В декабре 2020 года компания предложила Министерству обороны США свою систему борьбы с беспилотниками On-The-Move V4, которая позволила тактическим машинам обнаруживать и отслеживать беспилотники противника.

#военные новости #военное противостояние #elta north america #m3s2 (multi-mission/multi-sensor suite)
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